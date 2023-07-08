«Платенсе» — «Сармьенто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (09.07.2023)

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вчера, 18:08

Ставки букмекеров

«Платенсе» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.25. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.65. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит всего 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Платенсе» чередует победы и поражения и разумеется, такие результаты не могут привести к высокому месту. Команда занимает лишь 15 строчку в турнирной таблице Суперлиги и смогла набрать 29 баллов, уступая ближайшим соперникам всего один пункт. В поединке с соседями по таблице клуб постарается добиться победы, чтобы подняться выше. В прошлом туре «Платенсе» проиграл на выезде «Годой-Крус» (1:2), а немного ранее на своем поле уступил «Ланусу» (0:1).

«Сармьенто» находится в подобной ситуации, как и «Платенсе», а надежды на плей-офф исчезают с каждым следующим туром. Коллектив набрал всего на один балл меньше, чем нынешний соперник, а потому поражение в этой встрече еще больше усугубит его положение. Два последних поединка «Сармьенто» завершился поражениями от «Тальерес Кордоба» (0:1) и «Бока Хуниорс» (0:2).

Информация для ставок

«Сармьенто» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сармьенто» проиграл пять из десяти последних выездных встреч в Суперлиге Аргентины

Пять из шести последних матчей «Платенсе» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды находятся рядом друг с другом в турнирной таблице и преследуют одни и те же цели. Предполагаем, что поединок будет аккуратным, а большого количества голов зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.