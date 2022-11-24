Польша – Саудовская Аравия. Прогноз на матч чемпионата мира (26.11.2022)

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сегодня, 08:08

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Польше, и предлагают коэффициент на ее победу – 1.75. Поверить в успех Саудовской Аравии можно по 4.9. Ничейный результат котируется цифрой 3.65.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.77.

Форма команд

Сборная Польши не реализовала пенальти в матче с Мексикой (0:0), но может быть довольна результатом, ведь у нее были большие шансы и проиграть. Команде предстоит матч с Саудовской Аравией, которую мало кто расценивал как серьезного соперника, однако после первого тура настроение болельщиков меняется. Тем не менее, европейская команда фаворит этой встречи и выйдет доказывать это на футбольном поле.

Саудовская Аравия удивила весь мир сенсационной победой над Аргентиной (2:1), которая уже принесла ей три очка. Сборная этой страны очень хочет пробиться в плей-офф, что станет настоящим прорывом, поэтому на игру с Польшей будет выходить как на «последний бой». Тем интереснее будет матч для просмотра болельщикам не только этих двух стран, но и нейтральным зрителям.

Информация для ставок

Сборная Польши проиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти матчей Саудовской Аравии за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В единственном товарищеском матче между сборными сильнее оказалась Польша (2:1)

Пять последних матчей сборной Польши завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Для Польши есть отличный шанс набрать три очка и перед матчем с разозленной Аргентиной иметь хорошее положение в таблице. Предлагаем сделать ставку на победу европейской команды по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.