Польша – Саудовская Аравия. Прогноз на матч чемпионата мира (26.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Польше, и предлагают коэффициент на ее победу – 1.75. Поверить в успех Саудовской Аравии можно по 4.9. Ничейный результат котируется цифрой 3.65.
|
- : -
26 ноября 2022, 16:00
суббота
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.08. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.77.
Форма команд
Сборная Польши не реализовала пенальти в матче с Мексикой (0:0), но может быть довольна результатом, ведь у нее были большие шансы и проиграть. Команде предстоит матч с Саудовской Аравией, которую мало кто расценивал как серьезного соперника, однако после первого тура настроение болельщиков меняется. Тем не менее, европейская команда фаворит этой встречи и выйдет доказывать это на футбольном поле.
Саудовская Аравия удивила весь мир сенсационной победой над Аргентиной (2:1), которая уже принесла ей три очка. Сборная этой страны очень хочет пробиться в плей-офф, что станет настоящим прорывом, поэтому на игру с Польшей будет выходить как на «последний бой». Тем интереснее будет матч для просмотра болельщикам не только этих двух стран, но и нейтральным зрителям.
Информация для ставок
- Сборная Польши проиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти матчей Саудовской Аравии за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- В единственном товарищеском матче между сборными сильнее оказалась Польша (2:1)
- Пять последних матчей сборной Польши завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Для Польши есть отличный шанс набрать три очка и перед матчем с разозленной Аргентиной иметь хорошее положение в таблице. Предлагаем сделать ставку на победу европейской команды по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.