«Понтеведра» — «Кадис». Прогноз на матч Кубка Испании (07.01.2021)

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06 января 2021, 11:38

«Понтеведра» принимает «Кадис» в рамках 1/32 Кубка Испании. Увидим ли мы триумф команды гостей или хозяева способны на сенсацию?

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет остановились на следующих котировках на эту встречу. Победу «Понтеведры» можно взять за 7,80, ничья доступна на отметке 4,33, а заиграть победу «Кадиса» можно за скромные 1,43. Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 мяча. Больше представлен коэффициентом 2,06, а меньше — 1,83.

Форма команд

«Понтеведра» пробился в 1/32 Кубка Испании, обыграв «Картахену» (2:1). Команда находится на третьей позиции в первой группе Сегунды Б. Сейчас у нее откровенно не лучший период, из-за чего не удается победить на протяжении трех туров. Крайне важно настроиться на Кубок, где ей будет противостоять представитель элитного дивизиона чемпионата Испании.

«Кадис» вряд ли может быть доволен тем, как разворачиваются последние поединки. На протяжении четырех матчей не удается победить. Хорошо, что в четвертом матче получилось хотя бы отличиться. Ничья с «Валенсией» в прошлом туре (1:1) позволила клубу закрепиться на десятом месте в турнирной таблице. В предыдущем раунде Кубка Испании удалось переиграть «Рибадимуа» (2:0).

Информация для ставок

· «Понтеведра» не проигрывает в пяти последних домашних матчах

· «Кадис» выиграл в пяти из 10 последних выездных поединков

· Между собой команды последний раз дважды встречались в 2005 году. «Кадис» победил, а в еще одной игре была зафиксирована ничья

Прогноз

По нашему мнению, голевой феерии в этой игре ждать не стоит. Все-таки класс команды гостей заметно выше, но тем не менее есть нацеленность на оборонительную игру. Ставка на тотал меньше 2,5 голов является хорошим выбором в этом противостоянии. Сыграть такой исход можно в букмекерской конторе Фонбет с котировкой 1,83.