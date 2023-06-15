Португалия – Босния и Герцеговина. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 16:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.16. Успех Боснии и Герцеговины оценивается за 16, а на ничью можно поставить по коэффициенту 6.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на тотал меньше 3 можно по коэффициенту 1.9. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Португалия отлично сыграла первые два тура и добилась максимальных шести очков, при этом не пропустив ни одного мяча. Коллектив рассчитывает пробиться на Евро 2024 с первого места и сделать это с большим преимуществом над соперниками. В случае победы хозяева фактически отцепят от себя Боснию и Герцеговину, ведь разница между сборными будет составлять уже шесть очков. Два последних матча Португалии завершились победами над Люксембургом (6:0) и Лихтенштейном (4:0).

Сборная Боснии и Герцеговины считается одним из претендентов на выход из группы, но старт квалификации оказался смазанным. На данный момент коллектив занимает третье место с тремя очками, отставая от лидера на три пункта, а от Словакии всего на один. Мало кто верит в гостей в этой встрече, поэтому даже ничья станет небольшой сенсацией. В прошлом туре отбора Босния и Герцеговина проиграла на выезде Словакии (0:2), а ранее переиграла Исландию (3:0).

Информация для ставок

Сборная Португалии выиграла семь из десяти последних матчей при трех поражениях

Три из пяти последних матчей Боснии и Герцеговины завершились тоталом больше 2.5 мячей

Португалия выиграла три из четырех последних матчей у Боснии и Герцеговины

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Португалия обязана побеждать своего соперника и снимать практически все вопросы о победителе в группе. Сделать ставку на успех хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.