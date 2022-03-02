«Тондела» — «Марфа». Прогноз на матч Кубка Португалии (03.03.2022)

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сегодня, 16:14

Ставки букмекеров

В предстоящей игре эксперты больше ценят хозяев поля. Ставки на победу «Тонделы» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.90, за ничейный исход выставлена цена 3.30, а победа «Марфы» оценивается в 3.70.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) мячей предложено по котировке 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

К первой игре полуфинала Кубка Португалии «Тондел» подходит в плохой форме, имея в пассиве четыре поражения кряду. Все неудачи в данной серии команда потерпела в рамках чемпионата страны, где она последовательно уступила следующим соперникам: «Фамаликау» (1:2), «Брага» (0:1), «Эшторил» (0:1) и «Бенфика» (1:3).

«Марфа» успешно провела последние матчи во второй лиге. Команде удалось победить «Порту» (Б) (3:2) «Трофенше» (3:1), а также разделить очки в домашней игре с «Пенафиелом» (1:1).

Отметим, что «Тондела» в четвертьфинале Кубка Португалии «Тондела» в дополнительных таймах одолела «Риу Аве» (1:0). «Марфа», в свою очередь, выбила из турнира «Портимоненси», одержав результативную победу в гостях (4:2).

Информация для ставок

«Тондела» проигрывала в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Марфа» забивала и пропускала голы в 3 прошлых матчах всех турниров

Прежде соперники не сходились в очных противостояниях

Прогноз

За счет фактора домашнего поля «Тондела» идет фаворитом матча, но у хозяев есть солидные проблемы с защитой. «Марфа», при этом, тоже стабильно пропускает в гостях, поэтому предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.