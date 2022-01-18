«Тондела» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.01.2022)

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18 января 2022, 13:35

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию на этот матч: победа «Тонделы» идет по коэффициенту 2.72, за ничью выставлена цена 3.28, а победа «Визелы» доступна по котировке 2.60.

При этом аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Набрав 17 очков за 18 туров, «Тондела» расположилась на 12-й позиции чемпионата. По ходу сезон команда одержала пять побед и две ничьи, проиграв 11 поединков своим соперникам.

Отметим, что атака «Тонделы» организовала 24 гола, а защита допустила 36 результативных ошибок. При этом команда не уступала в трех минувших турах лиги – победа над «Морейренси» (2:1) и ничьи в играх с «Боавиштой» (1:1) и «Санта Кларой» (2:2).

«Визела» находится на 16-й позиции португальской лиги. В активе команды только три победы в 18-и матчах чемпионата – семь ничьих и восемь поражений. При этом гости этой игры очень пассивно действуют в атаке – 16 голов, а защита допустила 30 пропущенных мячей.

Также отметим, что «Визела» проиграла четыре из прошлых пяти матчей чемпионата – последний от «Порту» (1:4) на домашней арене.

Информация для ставок

«Тондела» сыграла на ТБ (2,5) в 10 из прошлых 11 домашних матчей лиги

(2,5) в 10 из прошлых 11 домашних матчей лиги «Визела» забивала и пропускала голы в 3 из прошлых 4 гостевых матчей чемпионата

В 3 прошлых матчей «Тонделы» в чемпионате случался обмен голами

Прогноз

«Тондела» показала неплохие результаты в минувших турах, но турнирное положение «Визелы» обязует гостей играть на победу. Рекомендуем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.