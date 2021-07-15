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«Прогресо» — «Бостон Ривер». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (16.07.2021)

вчера, 23:59

«Прогресо» примет «Бостон Ривер» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.173.39
Лига Ставок 2.26 3.20 3.30
Мелбет 2.34 3.11 3.12
1XBET 2.34 3.11 3.13
BetBoom 2.34 3.10 3.15

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Прогресо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.15 и на победу «Бостон Ривер» за 3.25.

Форма команд

«Прогресо» в этом сезоне пока идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — семь баллов. Команда в последних матчах не может похвастаться хорошим уровнем игры, так как находится в плохой форме. «Прогресо» имеет все шансы подняться выше, тем более, что у «Бостон Ривер» столько же очков и в случае победы команда сможет ее обойти. «Прогресо» обязательно нужно побеждать.

«Бостон Ривер» набрал те же семь баллов, но находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Бостон Ривер» выглядит очень хорошо и играет намного лучше своего соперника. «Бостон» начал играть хорошо только в последних поединках, до этого клуб страдал и проигрывал практически всем подряд.

Информация для ставок

  • «Прогресо» пропустил семь мячей в последних пяти матчах
  • «Бостон Ривер» не проигрывает три матча кряду
  • «Прогресо» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — исход с учетом форы (0) «Бостон Ривер» по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на «обе команды забьют» — 1.77.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.55 1.78 2.08
Лига Ставок 2.36 1.55 1.71 2.06 1.38 2.90
Мелбет 1.74 2.02
1XBET 1.74 2.02
BetBoom 2.40 1.52 1.70 2.05 1.38 2.85
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