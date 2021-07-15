«Прогресо» — «Бостон Ривер». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (16.07.2021)

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вчера, 23:59

«Прогресо» примет «Бостон Ривер» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Прогресо». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.15 и на победу «Бостон Ривер» за 3.25.

Форма команд

«Прогресо» в этом сезоне пока идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — семь баллов. Команда в последних матчах не может похвастаться хорошим уровнем игры, так как находится в плохой форме. «Прогресо» имеет все шансы подняться выше, тем более, что у «Бостон Ривер» столько же очков и в случае победы команда сможет ее обойти. «Прогресо» обязательно нужно побеждать.

«Бостон Ривер» набрал те же семь баллов, но находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Бостон Ривер» выглядит очень хорошо и играет намного лучше своего соперника. «Бостон» начал играть хорошо только в последних поединках, до этого клуб страдал и проигрывал практически всем подряд.

Информация для ставок

«Прогресо» пропустил семь мячей в последних пяти матчах

«Бостон Ривер» не проигрывает три матча кряду

«Прогресо» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — исход с учетом форы (0) «Бостон Ривер» по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на «обе команды забьют» — 1.77.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.