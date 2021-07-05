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«Прогресо» — «Пласа Колония». Прогноз на матч Высшей лиги Уругвая (05.07.2021)

вчера, 15:40

«Прогресо» сразится с «Пласа Колония» в рамках очередного тура чемпионата Уругвая.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.963.372.47
Лига Ставок 3.10 3.30 2.32
Мелбет 3.11 3.22 2.28
1XBET 3.17 3.22 2.25
BetBoom 3.10 3.40 2.34

Ставки букмекеров

В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.80, на ничейный исход по 3.20, а на победу гостей по 2.45.

Форма команд

«Прогресо» в этом сезоне выступает очень плохо. Команда смогла набрать только семь баллов за восемь поединков. В активе этого клуба — семь забитых и 30 пропущенных мячей. Клуб в нынешнем сезоне находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Если команда будет играть в том же духе, существует вероятность того, что она может вылететь из Высшей лиги.

«Пласа Колония» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. В нынешнем сезоне команда показывает футбол хорошего уровня. Сейчас у команды из Уругвая 11 забитых и шесть пропущенных мячей, а это один из лучших результатов лиги прямо сейчас. У «Колонии» есть все шансы на то, чтобы стать успешным клубом в новом сезоне.

Информация для ставок

● «Пласа Колония» не проигрывает четыре игры кряду
● «Прогресо» выиграл один матч из последних пяти
● «Колония» забила семь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.53. Также можно поставить на то, что в этом матче победят гости или будет ничья по 1.38.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.57 1.76 2.10
Лига Ставок 2.33 1.56 1.70 2.07 1.37 2.95
Мелбет 1.73 2.04
1XBET 4.08 1.21
BetBoom 2.45 1.51 1.75 2.00 1.41 2.77
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Прогресо»
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