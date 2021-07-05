«Прогресо» — «Пласа Колония». Прогноз на матч Высшей лиги Уругвая (05.07.2021)

1625488815

вчера, 15:40

«Прогресо» сразится с «Пласа Колония» в рамках очередного тура чемпионата Уругвая.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.80, на ничейный исход по 3.20, а на победу гостей по 2.45.

Форма команд

«Прогресо» в этом сезоне выступает очень плохо. Команда смогла набрать только семь баллов за восемь поединков. В активе этого клуба — семь забитых и 30 пропущенных мячей. Клуб в нынешнем сезоне находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Если команда будет играть в том же духе, существует вероятность того, что она может вылететь из Высшей лиги.

«Пласа Колония» находится на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. В нынешнем сезоне команда показывает футбол хорошего уровня. Сейчас у команды из Уругвая 11 забитых и шесть пропущенных мячей, а это один из лучших результатов лиги прямо сейчас. У «Колонии» есть все шансы на то, чтобы стать успешным клубом в новом сезоне.

Информация для ставок

● «Пласа Колония» не проигрывает четыре игры кряду

● «Прогресо» выиграл один матч из последних пяти

● «Колония» забила семь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.53. Также можно поставить на то, что в этом матче победят гости или будет ничья по 1.38.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.