«ПСВ-2» — «Графсхап». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.04.2021)

«ПСВ-2» играет против «Графсхапа» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Этот поединок запланирован на 19 апреля 2021 года.
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0 : 2
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Графсхап», поставить на его победу можно по коэффициенту 1.58. Также можно сделать ставку на победу «ПСВ-2» по 4.70, а на ничейный исход по 4.20.
Форма команд
«ПСВ-2» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Вторая команда «ПСВ» набрала 37 баллов и выиграла десять поединков, еще семь матчей завершились вничью, также у клуба 16 поражений. «ПСВ-2» забил 51 мяч и пропустил 59 голов. В последних играх у клуба хорошая форма, команда регулярно набирает очки и имеет серию без поражений.
«Графсхап» расположился на второй строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 70 баллов. В активе «Графсхапа» 22 победы, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 61 мяч и пропустил 43 гола. В последних играх у этой команды получается далеко не все, что она задумала. Однако «Графсхапу» не стоит переживать, отрыв от ближайшего конкурента очень большой. Этот клуб имеет большие шансы на попадание в Эре со второй строчки, без каких-либо стыковых матчей.
Информация для ставок
● «Графсхап» проиграл в двух матчах из последних пяти
● У «ПСВ-2» 14 забитых и два пропущенных мяча в последних пяти матчах
● «ПСВ-2» не проигрывает пять игр кряду
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по 1.65, а также на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.40.
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