«ПСВ-2» — «Графсхап». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.04.2021)

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вчера, 10:24

« ПСВ -2» играет против «Графсхапа» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Этот поединок запланирован на 19 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Графсхап», поставить на его победу можно по коэффициенту 1.58. Также можно сделать ставку на победу « ПСВ -2» по 4.70, а на ничейный исход по 4.20.

Форма команд

« ПСВ -2» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Вторая команда « ПСВ » набрала 37 баллов и выиграла десять поединков, еще семь матчей завершились вничью, также у клуба 16 поражений. « ПСВ -2» забил 51 мяч и пропустил 59 голов. В последних играх у клуба хорошая форма, команда регулярно набирает очки и имеет серию без поражений.

«Графсхап» расположился на второй строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 70 баллов. В активе «Графсхапа» 22 победы, четыре ничьих и семь поражений. Клуб забил 61 мяч и пропустил 43 гола. В последних играх у этой команды получается далеко не все, что она задумала. Однако «Графсхапу» не стоит переживать, отрыв от ближайшего конкурента очень большой. Этот клуб имеет большие шансы на попадание в Эре со второй строчки, без каких-либо стыковых матчей.

Информация для ставок

● «Графсхап» проиграл в двух матчах из последних пяти

● У « ПСВ -2» 14 забитых и два пропущенных мяча в последних пяти матчах

● « ПСВ -2» не проигрывает пять игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе команды забьют» по 1.65, а также на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Остенде» — «Серкль Брюгге».