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ПСВ — «Телстар». Прогноз на матч Кубка Нидерландов по футболу (20.01.2022)

18 января 2022, 16:55

20 января 2022 года ПСВ сыграет с «Телстаром» в рамках ⅛ Кубка Нидерландов по футболу. Игра пройдет на стадионе ПСВ. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.06 12.50 36.00
1XBET 1.06 12.50 36.00

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров Фонбет, фаворитом этого матча является ПСВ. Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.08. Триумф «Телстара» оценивают в 29.00, а в ничью верят по коэффициенту 10.50. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что тотал голов будет больше четырех по 2.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне ПСВ неожиданно лидирует в турнирной таблице Высшего дивизиона Нидерландов по футболу. У коллектива 46 баллов. Команда выиграла 15 поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в трех встречах. Всего у ПСВ 47 забитых и 24 пропущенных мяча. В последних встречах ПСВ выглядит очень хорошо — победы над «Гронингеном» 0:1, «Гоу Эхед Иглс» 2:0 и «Валвейком» 1:4 принесли клубу девять баллов из девяти возможных.

«Телстар» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице Первого дивизиона Нидерландов по футболу. У коллектива 23 балла. Всего клуб выиграл пять поединков, восемь раз играл вничью и девять раз проигрывал. У «Телстара» 25 забитых и 42 пропущенных мяча. Команда выиграла у «Маастрихта» со счетом 2:1, а также проиграла «Волендаму» 2:1 и сыграла вничью с «Йонг ПСВ» 0:0 в последних встречах. Клуб не лучшим образом играет в последних матчах и заслуженно занимает свою строчку в таблице.

Информация для ставок

ПСВ выиграл пять игр кряду
«Телстар» проиграл один матч из последних пяти
У ПСВ семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.50. Чемпионат Нидерландов, а также Кубок и Суперкубок страны остаются самыми интересными в плане атакующего футбола турниров. Здесь забивают очень много мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 3.54 1.28
1XBET 3.54 1.28
Все комментарии
Gahi
Gahi
18 января в 23:59
Победа команды ПСВ и индивидуальный тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
18 января в 18:04
Кэфы говорят сами за себя...
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