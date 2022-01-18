ПСВ — «Телстар». Прогноз на матч Кубка Нидерландов по футболу (20.01.2022)

1642514147

18 января 2022, 16:55

20 января 2022 года ПСВ сыграет с «Телстаром» в рамках ⅛ Кубка Нидерландов по футболу. Игра пройдет на стадионе ПСВ . Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров Фонбет, фаворитом этого матча является ПСВ . Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.08. Триумф «Телстара» оценивают в 29.00, а в ничью верят по коэффициенту 10.50. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что тотал голов будет больше четырех по 2.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне ПСВ неожиданно лидирует в турнирной таблице Высшего дивизиона Нидерландов по футболу. У коллектива 46 баллов. Команда выиграла 15 поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в трех встречах. Всего у ПСВ 47 забитых и 24 пропущенных мяча. В последних встречах ПСВ выглядит очень хорошо — победы над «Гронингеном» 0:1, «Гоу Эхед Иглс» 2:0 и «Валвейком» 1:4 принесли клубу девять баллов из девяти возможных.

«Телстар» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице Первого дивизиона Нидерландов по футболу. У коллектива 23 балла. Всего клуб выиграл пять поединков, восемь раз играл вничью и девять раз проигрывал. У «Телстара» 25 забитых и 42 пропущенных мяча. Команда выиграла у «Маастрихта» со счетом 2:1, а также проиграла «Волендаму» 2:1 и сыграла вничью с «Йонг ПСВ » 0:0 в последних встречах. Клуб не лучшим образом играет в последних матчах и заслуженно занимает свою строчку в таблице.

Информация для ставок

ПСВ выиграл пять игр кряду

«Телстар» проиграл один матч из последних пяти

У ПСВ семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.50. Чемпионат Нидерландов, а также Кубок и Суперкубок страны остаются самыми интересными в плане атакующего футбола турниров. Здесь забивают очень много мячей.