ПСВ — «Зволле». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (13.05.2021)

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сегодня, 02:39

ПСВ примет на своем поле «Зволле» в рамках 33-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают ПСВ очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.17. Ничейный исход представлен коэффициентом 7.5. Исход «обе команды забьют» оценивается в 2.15.

Форма команд

ПСВ набрал 68 очков и находится на второй строчке чемпионата Нидерландов. В активе команды 20 побед, 8 ничьих и 4 поражения. В этом сезоне клуб забил 69 голов и пропустил 32 мяча. ПСВ давно не проигрывает, практически в каждом матче набирая максимум очков. Команда продолжает бороться с АЗ за серебряные медали Эредивизи. За 2 тура до конца чемпионата клуб из Алкмара уступает ПСВ на 1 балл.

«Зволле» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице с 35 набранными баллами. В нынешнем сезоне клуб выиграл 8 поединков, 11 раз сыграл вничью и проиграл в 13 матчах. Команда забила 41 мяч и пропустила 49 голов. «Зволле» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Эредивизи и продолжает чередовать победы с поражениями.

Информация для ставок

«Зволле» проиграл три матча из последних пяти

ПСВ забил десять голов в пяти последних играх

забил десять голов в пяти последних играх У ПСВ пять игр кряду без поражений

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу ПСВ и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.1. Также стоит присмотреться к ставке на гол с 31 по 45 минуту по коэффициенту 2.17.

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