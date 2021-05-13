ПСВ — «Зволле». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (13.05.2021)

ПСВ примет на своем поле «Зволле» в рамках 33-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.
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сегодня, 15:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают ПСВ очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.17. Ничейный исход представлен коэффициентом 7.5. Исход «обе команды забьют» оценивается в 2.15.
Форма команд
ПСВ набрал 68 очков и находится на второй строчке чемпионата Нидерландов. В активе команды 20 побед, 8 ничьих и 4 поражения. В этом сезоне клуб забил 69 голов и пропустил 32 мяча. ПСВ давно не проигрывает, практически в каждом матче набирая максимум очков. Команда продолжает бороться с АЗ за серебряные медали Эредивизи. За 2 тура до конца чемпионата клуб из Алкмара уступает ПСВ на 1 балл.
«Зволле» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице с 35 набранными баллами. В нынешнем сезоне клуб выиграл 8 поединков, 11 раз сыграл вничью и проиграл в 13 матчах. Команда забила 41 мяч и пропустила 49 голов. «Зволле» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Эредивизи и продолжает чередовать победы с поражениями.
Информация для ставок
- «Зволле» проиграл три матча из последних пяти
- ПСВ забил десять голов в пяти последних играх
- У ПСВ пять игр кряду без поражений
Прогноз
В этом поединке можно поставить на победу ПСВ и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.1. Также стоит присмотреться к ставке на гол с 31 по 45 минуту по коэффициенту 2.17.
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