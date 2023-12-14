«Ракув» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:27

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Р» и предлагает коэффициент на ее победу – 2.55. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.87. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.93. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.68.

Форма команд

«Ракув» не показал хороших результатов за пять туров группового этапа и набрал четыре очка, уступая «Штурму» по личным встречам. Чтобы пробиться в Лигу Конференций, команде необходимо сыграть лучше австрийцев, а именно обыгрывать «Аталанту», которая уже оформила выход в плей-офф Лиги Европы. Два последних матча «Ракува» завершились выездным поражением от «Ягелонии» (2:4) и победой над «Краковией» в кубке страны (1:0, доп. время).

«Аталанта» уверенно провела свои матчи в Лиге Европы и сейчас закономерно занимает первое место с 11 баллами, опережая «Спортинг» на три пункта. Коллектив из Бергамо уже гарантировал себе первое место, ведь имеет преимущество в личных встречах с португальцами. Тем не менее, итальянцы не намерены «отбывать номер» в заключительном туре. В прошлом матче чемпионата Италии «Аталанта» вырвала победу у «Милана» (3:2), а ранее крупно уступила на выезде «Торино» (0:3).

Информация для ставок

«Ракув» выиграл лишь два матча из десяти последних в основное время во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

В матче первого круга между клубами сильнее оказалась «Аталанта» (2:0).

Прогноз

«Ракуву» нужна победа в этом матче, но вряд ли класса команды хватит, чтобы ее добиться в этот раз. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.