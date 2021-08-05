«Рапид» (Вена) — «Анортосис». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (05.08.2021)

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вчера, 09:52

Квалификация Лиги Европы стартовала и нас ждет встреча «Рапида» из Вены и кипрского «Анортосиса». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 5.1 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4.1, а взять победу хозяев можно по 1.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

В еврокубках «Рапид» стартовал поединками Лиги чемпионов, где не удалось по сумме двух матчей пройти пражскую «Спарту». В домашней встрече обыграли чехов (2:1), а ответной игре уступили (0:2) и перебрались в Лигу Европы, где рассчитывают пройти квалификацию и выйти в групповой этап турнира.

«Анортосис» перед стартом в еврокубках провел игру за Суперкубок страны, проиграв в серии пенальти. Теперь же максимальная концентрация на игру Лигу Европы, где предстоит очень непростая схватка с крепким соперником.

Информация для ставок

• «Анортосис» забивает и пропускает в трех последних матчах

• Пять из восьми крайних встреч «Рапида» завершились результатом ТМ 2.5

• Команды встречались в 2008 году и тогда сначала победил «Анортосис» (3:0), а в ответной игре «Рапид» (3:1)

Прогноз

В этой игре «Рапид», скорее всего, будет владеть мячом, и создавать опасные моменты у ворот гостей, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Рапида» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ранее букмекеры предлагали заманчивый коэффициент на матч «Галатасарай» — «Сент-Джонстон».