«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (13.01.2024)

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вчера, 10:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.45. Поставить на «Айнтрахт» можно за 7.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25 Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«РБ Лейпциг» на данном отрезке сезона чувствует себя очень уверенно и выиграл почти все последние матчи. Команда вышла в плей-офф Лиги Чемпионов, но сейчас ей необходимо сосредоточиться на чемпионате Германии, где она идет на четвертом месте с 33 баллами и отстает на один пункт от «Штутгарта». Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились победой над «Санкт-Галленом» (1:0, товарищеский поединок) и ничьей с «Вердером» (1:1).

«Айнтрахт» Франкфурт остается в зоне еврокубков, но последние результаты должны заставить тренерский штаб задуматься об изменениях. Команда находится на шестой строчке с 24 баллами, но отстает от нынешнего соперника на целых девять пунктов. Любой результат кроме поражения можно будет считать для гостей благоприятным. В прошлой товарищеской игре с «Фрайбургом» коллектив крупно проиграл (2:5), а ранее одолел «Боруссию» М (2:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» одержал семь побед в десяти последних встречах во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» на данный момент гораздо сильнее своего соперника и с большой вероятностью сможет набрать три очка. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.