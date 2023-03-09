«Реал» Мадрид – «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.03.2023)

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сегодня, 18:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.23. Победа «Эспаньола» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Мадридский «Реал» в последних турах Ла Лиги часто теряет очки и догнать «Барселону» становится все сложнее. Сейчас «сливочные» идут на втором месте с набранными 53 очками и уступают лидеру девять пунктов. В домашней встрече с «Эспаньолом», подопечные Анчелотти обязаны побеждать если хотят продолжить борьбу за золото. Два последних матча «Реала» завершились ничьей с «Бетисом» в Ла Лиге и поражением от «Барселоны» в кубке Испании (0:1).

«Эспаньол» после возвращения в Ла Лигу своей главной целью считает сохранение прописки в элитном дивизионе. Перед стартом очередного тура команда идет на 13 месте с 27 баллами, опережая 18ую команда всего на два пункта. В прошлом туре чемпионата Испании «Эспаньол» проиграл на выезде «Вальядолиду» (1:2), а ранее обыграла на своем поле «Мальорку» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Реала» завершились тоталом меньше 2.5 мяча

«Эспаньол» проиграл на выезде лишь три матча из десяти последних матчей на выезде

«Реал» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Эспаньолом»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Мадрид имеет огромное преимущество в личных встречах и в этот раз также обязан побеждать. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.