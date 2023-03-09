«Реал» Мадрид – «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.23. Победа «Эспаньола» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.
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11 марта 2023, 16:00
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.
Форма команд
Мадридский «Реал» в последних турах Ла Лиги часто теряет очки и догнать «Барселону» становится все сложнее. Сейчас «сливочные» идут на втором месте с набранными 53 очками и уступают лидеру девять пунктов. В домашней встрече с «Эспаньолом», подопечные Анчелотти обязаны побеждать если хотят продолжить борьбу за золото. Два последних матча «Реала» завершились ничьей с «Бетисом» в Ла Лиге и поражением от «Барселоны» в кубке Испании (0:1).
«Эспаньол» после возвращения в Ла Лигу своей главной целью считает сохранение прописки в элитном дивизионе. Перед стартом очередного тура команда идет на 13 месте с 27 баллами, опережая 18ую команда всего на два пункта. В прошлом туре чемпионата Испании «Эспаньол» проиграл на выезде «Вальядолиду» (1:2), а ранее обыграла на своем поле «Мальорку» (2:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Реала» завершились тоталом меньше 2.5 мяча
- «Эспаньол» проиграл на выезде лишь три матча из десяти последних матчей на выезде
- «Реал» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Эспаньолом»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Реал» Мадрид имеет огромное преимущество в личных встречах и в этот раз также обязан побеждать. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.
В общем, жду и здесь отчаянное сопротивление со стороны "испанцев", вместе со ставкой на фору 2 (+2) за неплохой коэффициент.
В общем, жду и здесь отчаянное сопротивление со стороны "испанцев", вместе со ставкой на фору 2 (+2) за неплохой коэффициент.