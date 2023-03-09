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«Реал» Мадрид – «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.03.2023)

сегодня, 18:38
Карвахаль Даниэль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.23. Победа «Эспаньола» оценивается по 13, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.246.4713.07
Лига Ставок 1.30 6.00 10.00
1XBET 1.26 6.70 13.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Мадридский «Реал» в последних турах Ла Лиги часто теряет очки и догнать «Барселону» становится все сложнее. Сейчас «сливочные» идут на втором месте с набранными 53 очками и уступают лидеру девять пунктов. В домашней встрече с «Эспаньолом», подопечные Анчелотти обязаны побеждать если хотят продолжить борьбу за золото. Два последних матча «Реала» завершились ничьей с «Бетисом» в Ла Лиге и поражением от «Барселоны» в кубке Испании (0:1).

«Эспаньол» после возвращения в Ла Лигу своей главной целью считает сохранение прописки в элитном дивизионе. Перед стартом очередного тура команда идет на 13 месте с 27 баллами, опережая 18ую команда всего на два пункта. В прошлом туре чемпионата Испании «Эспаньол» проиграл на выезде «Вальядолиду» (1:2), а ранее обыграла на своем поле «Мальорку» (2:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Реала» завершились тоталом меньше 2.5 мяча
  • «Эспаньол» проиграл на выезде лишь три матча из десяти последних матчей на выезде
  • «Реал» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Эспаньолом»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» Мадрид имеет огромное преимущество в личных встречах и в этот раз также обязан побеждать. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.91 1.27 2.37 1.62 1.85 2.03
Лига Ставок 2.34 1.58 1.84 1.93
1XBET 2.42 1.66
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 19:30
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 18:43
"Дружба дружбой, а табачок врозь" - так гласит известная жизненная пословица, означающая разлад в отношениях в тех ситуациях, когда что-либо имеет весомое значение. Как известно, Реал Мадрид и Реал Эспаньол связывают самые теплые узы, ввиду хороших контактов болельщиков + руководства этих команд. Но, сильно сомневаюсь, что на пороге зоны вылета "попугаи" вот так запросто подарят очки своим мадридским приятелям. Да и в крайних 11-ти личных свиданиях "галактикос" только однажды сумели одолеть Эспаньол с крупным преимуществом.

В общем, жду и здесь отчаянное сопротивление со стороны "испанцев", вместе со ставкой на фору 2 (+2) за неплохой коэффициент.
Гость
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