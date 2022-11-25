«Реал Овьедо» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (26.11.2022)

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сегодня, 15:40

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. В случае победы «Мирандеса», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.52. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.01.

Форма команд

«Реал Овьедо» не впечатляет своими результатами в нынешнем сезоне и не будет претендовать на зону плей-офф. Перед стартом очередного тура команда занимает 17 место с 17 баллами, и чтобы не опуститься еще ниже, обязан стабилизировать результаты. В последней игре «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Понферрадиной» (1:1), а ранее только в дополнительное время переиграл «Гимнастику Толлеравегу» (3:2).

«Мирандес» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Сегунде, но все еще идет в зоне вылета. Тем не менее, набранные балы помогли команде сократить отставание от ближайшего соперника на один пункт и тем самым подарить надежду болельщиками. Победа в предстоящей встрече наверняка позволит коллективу выйти из «красной зоны». В прошлой игре «Мирандес» минимально обыграл на своем поле «Картахену» (2:1), а ранее оказался сильнее «Вименора» (2:0) в кубке Испании.

Информация для ставок

«Мирандес» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал Овьедо» проиграл пять из десяти домашних матчей за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом

Прогноз

«Мирандес» набрал хороший ход в чемпионате и очень хочет как можно быстрее покинуть зону вылета. Предлагаем сделать выбор в пользу гостей по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.