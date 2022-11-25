Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Реал Овьедо» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (26.11.2022)

сегодня, 15:40
Мирандес

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. В случае победы «Мирандеса», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.123.034.11
1XBET 2.01 3.20 4.06

Также в линии букмекеры предлагают 2.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.52. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.01.

Форма команд

«Реал Овьедо» не впечатляет своими результатами в нынешнем сезоне и не будет претендовать на зону плей-офф. Перед стартом очередного тура команда занимает 17 место с 17 баллами, и чтобы не опуститься еще ниже, обязан стабилизировать результаты. В последней игре «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Понферрадиной» (1:1), а ранее только в дополнительное время переиграл «Гимнастику Толлеравегу» (3:2).

«Мирандес» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Сегунде, но все еще идет в зоне вылета. Тем не менее, набранные балы помогли команде сократить отставание от ближайшего соперника на один пункт и тем самым подарить надежду болельщиками. Победа в предстоящей встрече наверняка позволит коллективу выйти из «красной зоны». В прошлой игре «Мирандес» минимально обыграл на своем поле «Картахену» (2:1), а ранее оказался сильнее «Вименора» (2:0) в кубке Испании.

Информация для ставок

  • «Мирандес» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Реал Овьедо» проиграл пять из десяти домашних матчей за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом

Прогноз

«Мирандес» набрал хороший ход в чемпионате и очень хочет как можно быстрее покинуть зону вылета. Предлагаем сделать выбор в пользу гостей по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.87 2.01 1.49 2.67
1XBET 1.47 2.53
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:59
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 