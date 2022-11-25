«Реал Овьедо» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (26.11.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. В случае победы «Мирандеса», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.1.
|
- : -
завтра, 20:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.52. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.01.
Форма команд
«Реал Овьедо» не впечатляет своими результатами в нынешнем сезоне и не будет претендовать на зону плей-офф. Перед стартом очередного тура команда занимает 17 место с 17 баллами, и чтобы не опуститься еще ниже, обязан стабилизировать результаты. В последней игре «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Понферрадиной» (1:1), а ранее только в дополнительное время переиграл «Гимнастику Толлеравегу» (3:2).
«Мирандес» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Сегунде, но все еще идет в зоне вылета. Тем не менее, набранные балы помогли команде сократить отставание от ближайшего соперника на один пункт и тем самым подарить надежду болельщиками. Победа в предстоящей встрече наверняка позволит коллективу выйти из «красной зоны». В прошлой игре «Мирандес» минимально обыграл на своем поле «Картахену» (2:1), а ранее оказался сильнее «Вименора» (2:0) в кубке Испании.
Информация для ставок
- «Мирандес» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Реал Овьедо» проиграл пять из десяти домашних матчей за последнее время
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних встреч команд завершились ничейным результатом
Прогноз
«Мирандес» набрал хороший ход в чемпионате и очень хочет как можно быстрее покинуть зону вылета. Предлагаем сделать выбор в пользу гостей по коэффициенту 4.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.