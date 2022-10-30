«Реал» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

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вчера, 23:17

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче являются хозяева поля. Поставить на победу «Реала» с форой (-1.5) можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Поверить в сенсационную победу гостей предлагают по коэффициенту 14, а взять ничью можно за 7.7.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры дают за 1.5, а тотал меньше 3 стоит 2.55. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Реал» в последнем мачте Примеры принимал на своем поле каталонскую «Жирону» и не смог обыграть ее, ничья (1:1). Один балл позволили «сливочным» вернуть лидерство в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команде нужна лишь победа для завоевания первого места в текущей группе F, так как в пятом туре не удалось сломить сопротивление «Лейпцига» (2:3).

«Селтик» после пяти поединков ЛЧ потерял все шансы на выход в плей-офф раунд одного из турниров, поэтому заключительная игра носит для клуба лишь имиджевый характер. В минувшем туре в решающем матче не удалось обыграть на своем поле донецкий «Шахтер»» (1:1), а в чемпионате «Шотландии» был легко обыгран «Ливингстон» (3:0).

Информация для ставок

«Реал» выиграл четыре из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Селтика» насчитывает пять поединков (четыре победы и ничья)

Четыре из пяти последних встреч «Реала» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Селтик» забивает на выезде в четырех играх кряду

Прогноз

Здесь ожидаем игру с тотальным преимуществом хозяев поля, так как им необходимо завоевать три очка с немотивированным соперником. Вполне возможно, что увидим разгром, поэтому рекомендуем поставить на победу «Реала» с форой (-2) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.