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«Реал» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.11.2022)

вчера, 23:17
Реал (Мадрид)

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче являются хозяева поля. Поставить на победу «Реала» с форой (-1.5) можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.55. Поверить в сенсационную победу гостей предлагают по коэффициенту 14, а взять ничью можно за 7.7.

Лига чемпионов 2022/2023
Реал
Селтик
ПроигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
02 ноября 2022, 20:45
среда
НичьяПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.186.8914.44
Лига Ставок 1.24 7.00 11.00
Мелбет 1.24 7.40 13.00
1XBET 1.24 7.40 13.00

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры дают за 1.5, а тотал меньше 3 стоит 2.55. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Реал» в последнем мачте Примеры принимал на своем поле каталонскую «Жирону» и не смог обыграть ее, ничья (1:1). Один балл позволили «сливочным» вернуть лидерство в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команде нужна лишь победа для завоевания первого места в текущей группе F, так как в пятом туре не удалось сломить сопротивление «Лейпцига» (2:3).

«Селтик» после пяти поединков ЛЧ потерял все шансы на выход в плей-офф раунд одного из турниров, поэтому заключительная игра носит для клуба лишь имиджевый характер. В минувшем туре в решающем матче не удалось обыграть на своем поле донецкий «Шахтер»» (1:1), а в чемпионате «Шотландии» был легко обыгран «Ливингстон» (3:0).

Информация для ставок

  • «Реал» выиграл четыре из пяти последних матчей
  • Беспроигрышная серия «Селтика» насчитывает пять поединков (четыре победы и ничья)
  • Четыре из пяти последних встреч «Реала» завершились результатом ТБ 2.5
  • «Селтик» забивает на выезде в четырех играх кряду

Прогноз

Здесь ожидаем игру с тотальным преимуществом хозяев поля, так как им необходимо завоевать три очка с немотивированным соперником. Вполне возможно, что увидим разгром, поэтому рекомендуем поставить на победу «Реала» с форой (-2) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.35 2.52 1.52
Лига Ставок 2.65 1.47
Мелбет 3.10 1.33
1XBET 3.10 1.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:57
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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