«Реал Солт-Лейк» — «Орландо Сити». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 13:34

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реал Солт-Лейк», а коэффициент на их победу составляет 1.93. Успех «Орландо Сити» оценивается по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Реал Солт-Лейк» неплохо выступает в нынешнем сезоне и на данный момент занимает четвертое место в своей конференции. Коллектив набрал уже 30 очков и отстает от сразу двух конкурентов всего на два пункта. В поединке с «Орландо Сити», хозяева считаются фаворитами, но легко футболистам точно не будет, ведь соперник показывает похожие результаты в восточной конференции. Два последних матча «Реал Солт-Лейк» завершились победой над «Торонто» (1:0) и ничьей с «Миннесотой» (2:2).

«Орландо Сити» находится в зоне плей-офф и располагается на шестом месте в таблице. Клуб смог набрать 34 балла и от второго места их отделяет четыре пункта. В предстоящей встрече коллектив постарается забрать максимальное количество очков, но и ничейный результат не станет провалом. В прошлом туре «Орландо Сити» разгромил на своем поле «Торонто» (4:0), а ранее оказался сильнее «Чикаго Файр» (3:1).

Информация для ставок

«Орландо Сити» уступил лишь в одном поединке из последних десяти в МЛС

«Реал Солт-Лейк» не проигрывает уже в семи матчах подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива редко проигрывают в последнее время и в этом матче не захотят друг другу уступать. В такой ситуации предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.