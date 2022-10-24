«Зальцбург» — «Челси». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2022)

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вчера, 09:12

Ставки букмекеров

«Челси» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.72. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 4.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.85.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.

Форма команд

Перед пятым туром Лиги Чемпионов австрийский клуб занимает второе место в группе с шестью баллами, отставая от «Челси» на один пункт. При этом, «Зальцбург» опережает остальных конкурентов на два очка, что говорит о важности оставшихся поединков. В прошлом туре чемпионате команда сыграла вничью со «Штурмом» (0:0), а ранее разгромила «Адмиру» в кубке Австрии (6:1).

После провального старта в группе «Челси» смог исправить ситуацию и даже выйти на первое место. Тем не менее, лидерство очень шаткое и его необходимо защищать в оставшихся турах. Выездная победа в этот вечер гарантирует лондонцам выход в плей-офф, однако добыть ее будет очень непросто, ведь соперник также мотивирован на результат. В прошлой игре АПЛ «аристократы» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а ранее не смогли одолеть «Брентфорд» (0:0).

Информация для ставок

«Зальцбург» не проигрывает уже 17 матчей подряд во всех турнирах

«Челси» проиграл три из десяти выездных поединков за последнее время во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.85.