«Рединг» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.03.2021)

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вчера, 07:52

«Рединг» и «Блэкберн» сойдутся в очном противостоянии в рамках 34-го тура Чемпионшипа. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров фаворитом этой встречи идут хозяева. Сделать ставку на победу «Рединга» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.35. Шансы «Блэкберна» взять три очка оцениваются в 3.13, ничья котируется на отметке 3.44.

Небольшое преимущество букмекеры отдают невысокой результативности в этом противостоянии. Заключить пари на тотал меньше (2,5) голов предлагается за 1.80, больше – 2.12.

Форма команд

«Рединг» проводит неплохой сезон в Чемпионшипе. В активе команды 16 побед и 6 ничейных встреч, что суммарно принесло ей 54 очка и текущее пятое место в турнирной таблице. Пока «бело-синие» удерживаются в зоне плей-офф, имея неплохие шансы сыграть в турнире за право перейти в АПЛ . После двух поражений кряду «Рединг» отметился победой над «Ротерхэмом» (1:0) в прошлом туре. Перед этим команда уступила в гостях «Уикомб Уондерерс» (0:1) и «Мидлсбро» (0:2).

«Блэкберн» в этой кампании не преследует подобных задач. В активе «розы» 40 набранных очков и 15-е место в рейтинге. От зоны плей-офф команда дистанцировалась после пяти поражений подряд, которые случились в феврале. Прервать эту серию коллектив смог только в прошлом туре, когда сыграл вничью дома с «Ковентри Сити» (1:1).

Информация для ставок

В пяти прошлых домашних матчах с «Блэкберном» «Рединг» одержал три победы

«Блэкберн» проиграл три последних гостевых матча в чемпионате

В четырех предыдущих матчах «Рединга» сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

«Рединг» плохо провел последние матчи на своем поле. В этой игре хозяева должны реабилитироваться за последние неудачи, чтобы не усугубить свои шансы остаться в первой шестерке. «Блэкберн» находится в ужасной форме, поэтому гости вряд ли смогут избежать поражения в этом поединке. Предлагаем взять ставку на победу «Рединга» с форой (0) по коэффициенту 1.71 в БК Фонбет.