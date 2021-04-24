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«Ренн» — «Дижон». Прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

вчера, 23:49

В 34-м туре чемпионата Франции «Ренн» сыграет против «Дижона». Предлагаем обзор линии букмекеров и рекомендации по ставкам на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Статус очевидного фаворита в этой игре на себе примеряют хозяева поля. Поставить на победу «Ренна» букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.39, ничья – 5.20, а победа «Дижона» оценена в 9.50.
Также букмекер склоняется к тому, что поединок получится результативным. Вариант ТБ (2,5) можно взять за 1.85, ТМ (2,5) – 2.06.

Форма команд

«Ренн» занимает седьмое место в чемпионате Франции, набрав по ходу сезона 51 балл. Чтобы закрепиться в зоне еврокубков, команде нужно отыграть гандикап в пять очков, который ее отделяет от ТОП-5.

В последних пяти турах «красно-черные» показали отличные результаты – четыре победы и одна ничья. Успешными для «Ренна» оказались противостояния с «Анже» (3:0), «Нантом» (1:0), «Мецем» (3:1) и «Страсбуром» (1:0), а в поединке с «Реймсом» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

«Дижон» через несколько туров официально вылетит во второй дивизион. Команда, набрав всего 18 очков, осела на последнем месте в турнирной таблице без любых перспектив спастись от понижения в классе.

Информация для ставок

• 7 предыдущих гостевых матчей в Лиге 1 «Дижон» проиграл
• «Дижон» пропускал минимум 2 гола в 5 предыдущих выездных играх чемпионата
• Два последних домашних матча в Лиге 1 «Ренн» выиграл без пропущенных голов

Прогноз

«Ренн» находится в превосходной форме, что подтверждают последние результаты команды. «Дижон» уже лишен любой мотивации вести борьбу за выживание. Учитывая это, предлагаем поставить на победу «Ренна» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.83 1.60 2.48
Лига Ставок 2.12 1.73 1.67 2.22
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 3.00 1.39 3.24 1.30 1.58 2.38
BetBoom 3.32 1.35 2.13 1.76 1.67 2.28
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:46
Победа Ренна
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