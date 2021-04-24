«Ренн» — «Дижон». Прогноз на матч Лиги 1 (25.04.21)

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вчера, 23:49

В 34-м туре чемпионата Франции «Ренн» сыграет против «Дижона». Предлагаем обзор линии букмекеров и рекомендации по ставкам на этот матч.

Ставки букмекеров

Статус очевидного фаворита в этой игре на себе примеряют хозяева поля. Поставить на победу «Ренна» букмекерская компания Мелбет предлагает по коэффициенту 1.39, ничья – 5.20, а победа «Дижона» оценена в 9.50.

Также букмекер склоняется к тому, что поединок получится результативным. Вариант ТБ (2,5) можно взять за 1.85, ТМ (2,5) – 2.06.

Форма команд

«Ренн» занимает седьмое место в чемпионате Франции, набрав по ходу сезона 51 балл. Чтобы закрепиться в зоне еврокубков, команде нужно отыграть гандикап в пять очков, который ее отделяет от ТОП-5.

В последних пяти турах «красно-черные» показали отличные результаты – четыре победы и одна ничья. Успешными для «Ренна» оказались противостояния с «Анже» (3:0), «Нантом» (1:0), «Мецем» (3:1) и «Страсбуром» (1:0), а в поединке с «Реймсом» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

«Дижон» через несколько туров официально вылетит во второй дивизион. Команда, набрав всего 18 очков, осела на последнем месте в турнирной таблице без любых перспектив спастись от понижения в классе.

Информация для ставок

• 7 предыдущих гостевых матчей в Лиге 1 «Дижон» проиграл

• «Дижон» пропускал минимум 2 гола в 5 предыдущих выездных играх чемпионата

• Два последних домашних матча в Лиге 1 «Ренн» выиграл без пропущенных голов

Прогноз

«Ренн» находится в превосходной форме, что подтверждают последние результаты команды. «Дижон» уже лишен любой мотивации вести борьбу за выживание. Учитывая это, предлагаем поставить на победу «Ренна» с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет.

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