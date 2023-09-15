«Ренн» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (16.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяев в этой встрече. На победу «Ренна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Лилля» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35.
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сегодня, 18:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.
Форма команд
«Ренн» набрал ровно половину возможных очков за четыре тура и на данный момент занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. От своего нынешнего соперника и конкурента за высокие места коллектив отстает на один балл. На своем поле «Ренну» очень нужна победа, чтобы обойти «Лилль» и обрести уверенность в своих силах. Два последних матча «Ренна» завершились ничьими с «Брестом» (0:0) и «Гавром» (2:2).
«Лилль» неожиданно не пробился в группу Лиги Конференций, но может полностью сосредоточиться на Лиге 1, чтобы пробиться в зону Лиги Чемпионов. На данный момент подопечные Фонсеки имеют в активе семь баллов и постараются как минимум не проиграть на выезде с прямым конкурентом. В прошлом туре «Лилль» минимально обыграл «Монпелье» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Рикеой» (1:1) в Лиге Конференций (1:1).
Информация для ставок
- Три последних матча «Ренна» завершились ничейными результатами
- «Лилль» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лилль» выиграл три из пяти последних поединков у «Ренна» при двух ничьих
Прогноз
«Лилль» имеет хорошую статистику личных встреч с «Ренном» и клубу вполне по силам отобрать очки на выезде. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.