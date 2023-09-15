«Ренн» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (16.09.2023)

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вчера, 10:26

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяев в этой встрече. На победу «Ренна» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Лилля» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Ренн» набрал ровно половину возможных очков за четыре тура и на данный момент занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. От своего нынешнего соперника и конкурента за высокие места коллектив отстает на один балл. На своем поле «Ренну» очень нужна победа, чтобы обойти «Лилль» и обрести уверенность в своих силах. Два последних матча «Ренна» завершились ничьими с «Брестом» (0:0) и «Гавром» (2:2).

«Лилль» неожиданно не пробился в группу Лиги Конференций, но может полностью сосредоточиться на Лиге 1, чтобы пробиться в зону Лиги Чемпионов. На данный момент подопечные Фонсеки имеют в активе семь баллов и постараются как минимум не проиграть на выезде с прямым конкурентом. В прошлом туре «Лилль» минимально обыграл «Монпелье» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Рикеой» (1:1) в Лиге Конференций (1:1).

Информация для ставок

Три последних матча «Ренна» завершились ничейными результатами

«Лилль» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лилль» выиграл три из пяти последних поединков у «Ренна» при двух ничьих

Прогноз

«Лилль» имеет хорошую статистику личных встреч с «Ренном» и клубу вполне по силам отобрать очки на выезде. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.