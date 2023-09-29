«Реймс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (01.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Реймса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.
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завтра, 14:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.67 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.
Форма команд
«Реймс» неплохо начал для своего уровня сезон и после шести туров смог набрать 10 очков. Это позволяет команде занимать шестое место с отставанием от лидера всего на три балла. В домашнем матче с «Лионом» у хозяев есть все шансы добиться еще одного важного успеха, ведь соперник сейчас явно находится не в форме. Два последних матча «Реймса» завершились выездной победой над «Лиллем» (2:1) и поражением от «Бреста» (1:2).
«Лион» имеет очень длинную серию без побед в официальных встречах и вряд ли команда в ближайшее время существенно сможет изменить ситуацию. Коллектив идет на предпоследнем месте с двумя очками и уже на четыре пункта отстает от ближайшего соперника. В матче с «Реймсом» гостям стоит постараться хотя бы не проиграть более успешному сейчас сопернику. В прошлом туре «Лион» проиграл на выезде «Бресту» (0:1), а ранее поделил очки с новичком «Гавром» (0:0).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Реймса» завершились исходом «обе забьют»
- «Лион» не может выиграть уже десять официальных матчей подряд во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Обе команды не будут рисковать и настроены набрать очки в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.