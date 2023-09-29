«Реймс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (01.10.2023)

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вчера, 22:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Реймса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа «Лиона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.67 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Реймс» неплохо начал для своего уровня сезон и после шести туров смог набрать 10 очков. Это позволяет команде занимать шестое место с отставанием от лидера всего на три балла. В домашнем матче с «Лионом» у хозяев есть все шансы добиться еще одного важного успеха, ведь соперник сейчас явно находится не в форме. Два последних матча «Реймса» завершились выездной победой над «Лиллем» (2:1) и поражением от «Бреста» (1:2).

«Лион» имеет очень длинную серию без побед в официальных встречах и вряд ли команда в ближайшее время существенно сможет изменить ситуацию. Коллектив идет на предпоследнем месте с двумя очками и уже на четыре пункта отстает от ближайшего соперника. В матче с «Реймсом» гостям стоит постараться хотя бы не проиграть более успешному сейчас сопернику. В прошлом туре «Лион» проиграл на выезде «Бресту» (0:1), а ранее поделил очки с новичком «Гавром» (0:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Реймса» завершились исходом «обе забьют»

«Лион» не может выиграть уже десять официальных матчей подряд во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Обе команды не будут рисковать и настроены набрать очки в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.