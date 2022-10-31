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«Рейнджерс» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (01.11.2022)

вчера, 11:43
Рейнджерс (Глазго)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Аякс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. Выбрать победителем «Рейнджерс» можно по коэффициенту 3.85 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.043.821.84
1XBET 3.86 4.18 1.93

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.58, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4.

Форма команд

«Рейнджерс» определенно стал одной из худших команд этой Лиги Чемпионов и не набрал еще ни единого очка. Отставание от «Аякса» составляет три балла, однако, чтобы пройти в Лигу Европы, хозяевам будет недостаточно победить. Шотландский клуб обязан выигрывать с разницей в пять мячей, что кажется практически невозможным. Два последних матча «Рейнджерс» завершились крупной победой над «Абердином» (4:1) и поражением от «Наполи» в Лиге Чемпионов (0:3).

«Аякс» не смог конкурировать с мощными соперниками практически наверняка примет участие в Лиге Европы, где сможет достаточно глубоко пробиться, если учитывать потенциал команды. В активе клуба только три очка и только очень крупное поражение в этой встрече сможет сместить их на четвертую позицию. В Эредевизи «Аякс» крупно обыграл «Валвейк» (4:1), а в Лиге Чемпионов еще раз уступил «Ливерпулю» (0:3).

Информация для ставок

  • «Рейнджерс» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Аякса» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • Девять из десяти последних матчей клуба из Нидерландов закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Рейнджерс» забивал в девяти из десяти домашних встречах

Прогноз

Для «Аякса» очень важно одержать еще одну победу Лиге Чемпионов и более уверенно выйти с третьего место в турнир рангом ниже, который обещает быть не менее интересным в этом году. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.69 1.27 2.30 1.62 1.83 2.00
1XBET 2.47 1.49
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:58
Думаю что гости не проиграют!
Гость
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