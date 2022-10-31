«Рейнджерс» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (01.11.2022)

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вчера, 11:43

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Аякс», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. Выбрать победителем «Рейнджерс» можно по коэффициенту 3.85 а выбрать в линии ничью предлагают по 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.58, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.4.

Форма команд

«Рейнджерс» определенно стал одной из худших команд этой Лиги Чемпионов и не набрал еще ни единого очка. Отставание от «Аякса» составляет три балла, однако, чтобы пройти в Лигу Европы, хозяевам будет недостаточно победить. Шотландский клуб обязан выигрывать с разницей в пять мячей, что кажется практически невозможным. Два последних матча «Рейнджерс» завершились крупной победой над «Абердином» (4:1) и поражением от «Наполи» в Лиге Чемпионов (0:3).

«Аякс» не смог конкурировать с мощными соперниками практически наверняка примет участие в Лиге Европы, где сможет достаточно глубоко пробиться, если учитывать потенциал команды. В активе клуба только три очка и только очень крупное поражение в этой встрече сможет сместить их на четвертую позицию. В Эредевизи «Аякс» крупно обыграл «Валвейк» (4:1), а в Лиге Чемпионов еще раз уступил «Ливерпулю» (0:3).

Информация для ставок

«Рейнджерс» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Аякса» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Девять из десяти последних матчей клуба из Нидерландов закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Рейнджерс» забивал в девяти из десяти домашних встречах

Прогноз

Для «Аякса» очень важно одержать еще одну победу Лиге Чемпионов и более уверенно выйти с третьего место в турнир рангом ниже, который обещает быть не менее интересным в этом году. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.