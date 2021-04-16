«Риу Аве» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.04.2021)

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вчера, 07:05

«Риу Аве» и «Брага» сыграют друг с другом в 27-м туре Примейры. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Браги» в этом матче. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.83. Сыграть домашнюю победу «Риу Аве» можно по котировке 4.28, ничья оценивается в 3.74.

На результативность поединка букмекер выставил равную линию: сыграть исход ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.92, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

«Риу Аве» занимает 12-е место в общем зачете чемпионата Португалии, набрав 28 очков. В текущей кампании команда показала следующие результаты: 6 побед, 10 ничьих и 10 поражений. «Риу Аве» на протяжении 4 туров не может взять максимум очков. Помимо домашнего поражения от «Жил Висенте» (0:2), команда разделила очки с «Боавиштой» (3:3), «Белененсешем» (0:0) и «Морейренсе» (1:1).

«Брага» выпала из тройки лидеров из-за нестабильных результатов. В последних пяти турах «оружейники» потеряли очки в играх с «Фамаликау» (2:2) и «Белененсешем» (1:1). Также команда уступила на своем поле «Бенфике» (0:2), пропустив прямого конкурента на третье место. По ходу текущего сезона «Брага» оформила 17 побед, 8 из которых команда были одержаны в выездных встречах.

Информация для ставок

В 4 прошлых домашних матчах «Риу Аве» сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Брага» забивала минимум 2 гола в 4 последних встречах с «Риу Аве»

В 3 предыдущих выездных матчах «Браги» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Брага» не проигрывала в 11 из 12 прошлых матчей чемпионата

Прогноз

Каждая последующая потеря очков будет снижать шансы «Браги» финишировать в топ-3. В связи с этим, «оружейники» должны подойти к предстоящему матчу с максимальным настроем. В трех из четырех прошлых встреч «Риу Аве» проигрывал сопернику. Учитывая это, предлагаем поставить на победу «Браги» по коэффициенту 1.83 в БК Фонбет.