«Ривер Плейт» — «Колон». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (06.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Колон» оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.
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завтра, 03:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.
Форма команд
«Ривер Плейт» продолжает удерживать прочное лидерство в Суперлиге Аргентины и старается не подпускать ближе основных конкурентов. В активе команды 50 баллов и опережает на девять баллов сразу двух соперников. В предстоящей встрече с нестабильным «Колон» от хозяев ждут уверенной победы, которая еще больше упрочнит лидерство в таблице. В прошлом матче «Ривер Плейт» проиграл на выезде «Барракас Сентраль», а ранее оказался сильнее «Стронгеста» в кубке Либертадорес (2:0).
«Колон» Санта-Фе редко выигрывает в последних матчах и отставание от зоны плей-офф составляет уже девять очков, что не так легко отыграть. Коллектив занимает 22 место с 24 баллами, но турнирная таблица очень плотная и в случае пары побед подряд, команда может резко подняться на несколько строчек. В последнем туре чемпионата Аргентины «Колон» крупно проиграл на своем поле «Расингу» (0:4), а ранее поделил очки с «Росарио Сентраль» (1:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Колон» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ривер Плейт» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Ривер Плейт» выиграл три из пяти последних матчей с «Колон» при двух поражениях
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Преимущество в матче будут иметь хозяева, а гости будут обороняться и ждать свой шанс в атаке. В такой ситуации вряд ли можно рассчитывать на большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.