«Ривер Плейт» — «Колон». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (06.07.2023)

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вчера, 20:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Колон» оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.12.

Форма команд

«Ривер Плейт» продолжает удерживать прочное лидерство в Суперлиге Аргентины и старается не подпускать ближе основных конкурентов. В активе команды 50 баллов и опережает на девять баллов сразу двух соперников. В предстоящей встрече с нестабильным «Колон» от хозяев ждут уверенной победы, которая еще больше упрочнит лидерство в таблице. В прошлом матче «Ривер Плейт» проиграл на выезде «Барракас Сентраль», а ранее оказался сильнее «Стронгеста» в кубке Либертадорес (2:0).

«Колон» Санта-Фе редко выигрывает в последних матчах и отставание от зоны плей-офф составляет уже девять очков, что не так легко отыграть. Коллектив занимает 22 место с 24 баллами, но турнирная таблица очень плотная и в случае пары побед подряд, команда может резко подняться на несколько строчек. В последнем туре чемпионата Аргентины «Колон» крупно проиграл на своем поле «Расингу» (0:4), а ранее поделил очки с «Росарио Сентраль» (1:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Колон» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ривер Плейт» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ривер Плейт» выиграл три из пяти последних матчей с «Колон» при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Преимущество в матче будут иметь хозяева, а гости будут обороняться и ждать свой шанс в атаке. В такой ситуации вряд ли можно рассчитывать на большое количество забитых мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.