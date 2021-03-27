«Рода» – «Камбюр». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (28.03.2021)

«Рода» примет «Камбюр» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.
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сегодня, 17:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Камбюр» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Победа «Роды» оценивается в 3.7, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.8.
Форма команд
«Рода» в этом сезоне играет неплохо. Клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды 45 очков. В этом сезоне у «Роды» 12 побед, 9 ничьих и 8 поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 44 мячей. В последних матчах «Рода» стала больше пропускать и чаще терять очки.
«Камбюр» находится на первом месте в чемпионате с 70 баллами. В этом сезоне у «Камбюра» 22 победы, 4 ничьи и 3 поражения. Клуб забил 80 голов и пропустил 22 мяча. В последних матчах «Камбюр» демонстрирует отличный футбол, клуб регулярно набирает очки и очень много забивает. Этот поединок станет настоящим испытанием для «Роды».
Информация для ставок
- «Рода» выиграла два из последних пяти матчей
- «Камбюр» забил 11 голов в последних 5 матчах
- «Камбюр» не проигрывает десять матчей кряду
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.3. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Камбюра» по коэффициенту 1.23.
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