«Рода» – «Камбюр». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (28.03.2021)

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вчера, 07:57

«Рода» примет «Камбюр» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Камбюр» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Победа «Роды» оценивается в 3.7, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.8.

Форма команд

«Рода» в этом сезоне играет неплохо. Клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды 45 очков. В этом сезоне у «Роды» 12 побед, 9 ничьих и 8 поражений. Команда забила 55 голов и пропустила 44 мячей. В последних матчах «Рода» стала больше пропускать и чаще терять очки.

«Камбюр» находится на первом месте в чемпионате с 70 баллами. В этом сезоне у «Камбюра» 22 победы, 4 ничьи и 3 поражения. Клуб забил 80 голов и пропустил 22 мяча. В последних матчах «Камбюр» демонстрирует отличный футбол, клуб регулярно набирает очки и очень много забивает. Этот поединок станет настоящим испытанием для «Роды».

Информация для ставок

«Рода» выиграла два из последних пяти матчей

«Камбюр» забил 11 голов в последних 5 матчах

«Камбюр» не проигрывает десять матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.3. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Камбюра» по коэффициенту 1.23.