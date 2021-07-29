«Родез» — «По». Прогноз на матч Второй лиги Франции (31.07.2021)

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сегодня, 00:00

В рамках второго тура французской Лиги 2 «Родез» на стадионе «Рене Гальяр» сыграет против «По». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Бетсити не определяют очевидного фаворита в грядущем противостоянии. Поставить на победу «Родеза» можно по коэффициенту 2.33, ничья котируется в 3.16, а победа «По» доступна для ставок за 3.30.

Эксперты сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.74, ТБ (2,5) – 2.21.

Форма команд

Новый розыгрыш Второй лиги Франции «Родез» начал неудачно. В стартовом туре чемпионата команда отправилась в гости к «Кану», где было зафиксировано крупное поражение со счетом 0:4.

Минувший розыгрыш Лиги 2 «Родез» закончил на 15-м месте в турнирной таблице. Набрав в общей сложности 43 очка, команда опередила зону переходных игр на два балла.

Для «По» начало новой кампании сложилось более успешно. В первой игре сезона команда принимала дома «Нанси», который удалось переиграть благодаря голу на третьей компенсированной минуте – победа 2:1.

Прошлый сезон чемпионата «По» провел без решения глобальных задач. На финише сезона команда набрала восемь очков в пяти турах, что дало ей возможность избежать борьбы за выживание – итоговое 14-е место.

Информация для ставок

В 3 последних очных встречах команд на поле «Родеза» сыграла ставка ТМ(2,5)

В 4 прошлых домашних матчах «Родеза» в Лиге 2 фиксировался ничейный результат

В 4 из 5 предыдущих гостевых матчей чемпионата «По» играл вничью

Прогноз

Встречаются соперники одинакового уровня, которые очень часто делят очки со своими оппонентами. Учитывая равноценность сил и мировой тренд в результатах «Родеза» и «По», предлагаем рассмотреть рискованную, но выгодную ставку на ничью, которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 3.16.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Дижона» в матче Лиги 2 с «Нимом».