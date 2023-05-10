«Рома» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (11.05.2023)

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вчера, 10:39

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. В случае победы «Зальцбурга», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Рома» достаточно стабильно прошла по всему пути плей-офф и заслуженно оказалась в полуфинале, где встретила достойного соперника. В чемпионате Италии подопечные Моуриньо занимают седьмое место с 58 баллами и имеют очень немного шансов закончить в первой четверке. В первой игре с «Байером» хозяевам очень важно добиться преимущества перед ответной встречей в Германии. Два последних матча «Ромы» завершились поражением от «Интера» (0:2) и ничьей с «Монцой» (1:1).

«Байер» имеет еще один шанс побороться за еврокубок, а они бывали в истории клуба не так часто. Команда комфортно чувствует себя в Бундеслиге и занимает шестое место с 48 баллами, а поэтому может сосредоточиться в большей степени на борьбу с «Ромой» за выход в финал. В прошлом туре чемпионата «Байер» на своем поле уступил «Кельну» (1:2), а ранее поделил очки с «Унионом» (0:0).

Информация для ставок

«Рома» выиграла лишь четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» не проигрывает на выезде на протяжении последних девяти матчей

Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды начнут матч осторожно, но мы предполагаем, что ко второму тайму игра немного раскроется. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.