«Рома» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (22.08.2021)

Первый тур стартовавшей Серии А подарит нам битву «Ромы» и «Фиорентины». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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3 : 1
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
С фаворитом в данной встрече у букмекеров дилеммы не возникло. Поставить на победу «волков» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «фиалок» зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.
Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Рому» возглавил Жозе Моуриньо, и теперь перед командой стоят очень серьезные задачи на сезон. Коллектив уже провел первый официальный поединок, где в рамках плей-офф раунда Лиги конференций смог переиграть на выезде турецкий «Трабзонспор» (2:1).
«Фиорентина» также получила нового главного тренера, который пытался подготовить команду к сезону посредством товарищеских матчей. Дебют состоялся в Кубке Италии, где в рамках 1/32 финала «фиалки» сразились дома с «Козенцой» и без проблем разгромили ее со счетом 4:0. Теперь коллектив ждет более серьезное испытание в виде участника еврокубков.
Информация для ставок
- «Рома» проиграла всего один раз в последних 12 поединках
- Победная серия «Фиорентины» насчитывает пять матчей (с учетом серии пенальти)
- Четыре последних игры с участием «Ромы» завершились результатом ТБ 2.5
- Последняя очная встреча завершилась поражением «Фиорентины» (1:2)
Прогноз
Игра завсегдатаев высшего дивизиона, которые всегда ставят перед собой серьезные задачи на сезон. Оба коллектива сменили главных тренеров, которые желают с первых матчей продемонстрировать свою философию игры и набирать очки в копилку. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому рекомендуем взять ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили комбинированную ставку по хорошему коэффициенту на матч Российской Премьер-Лиги.