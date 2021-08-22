«Рома» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (22.08.2021)

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вчера, 12:00

Первый тур стартовавшей Серии А подарит нам битву «Ромы» и «Фиорентины». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече у букмекеров дилеммы не возникло. Поставить на победу «волков» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «фиалок» зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рому» возглавил Жозе Моуриньо, и теперь перед командой стоят очень серьезные задачи на сезон. Коллектив уже провел первый официальный поединок, где в рамках плей-офф раунда Лиги конференций смог переиграть на выезде турецкий «Трабзонспор» (2:1).

«Фиорентина» также получила нового главного тренера, который пытался подготовить команду к сезону посредством товарищеских матчей. Дебют состоялся в Кубке Италии, где в рамках 1/32 финала «фиалки» сразились дома с «Козенцой» и без проблем разгромили ее со счетом 4:0. Теперь коллектив ждет более серьезное испытание в виде участника еврокубков.

Информация для ставок

«Рома» проиграла всего один раз в последних 12 поединках

Победная серия «Фиорентины» насчитывает пять матчей (с учетом серии пенальти)

Четыре последних игры с участием «Ромы» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Последняя очная встреча завершилась поражением «Фиорентины» (1:2)

Прогноз

Игра завсегдатаев высшего дивизиона, которые всегда ставят перед собой серьезные задачи на сезон. Оба коллектива сменили главных тренеров, которые желают с первых матчей продемонстрировать свою философию игры и набирать очки в копилку. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому рекомендуем взять ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили комбинированную ставку по хорошему коэффициенту на матч Российской Премьер-Лиги.