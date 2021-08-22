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«Рома» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (22.08.2021)

вчера, 12:00

Первый тур стартовавшей Серии А подарит нам битву «Ромы» и «Фиорентины». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.994.63
Фонбет Live! 1.20 5.20 35.00
Мелбет 1.64 4.29 5.37
1XBET 1.70 4.12 5.30
BetBoom 1.65 4.10 5.34

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече у букмекеров дилеммы не возникло. Поставить на победу «волков» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «фиалок» зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рому» возглавил Жозе Моуриньо, и теперь перед командой стоят очень серьезные задачи на сезон. Коллектив уже провел первый официальный поединок, где в рамках плей-офф раунда Лиги конференций смог переиграть на выезде турецкий «Трабзонспор» (2:1).

«Фиорентина» также получила нового главного тренера, который пытался подготовить команду к сезону посредством товарищеских матчей. Дебют состоялся в Кубке Италии, где в рамках 1/32 финала «фиалки» сразились дома с «Козенцой» и без проблем разгромили ее со счетом 4:0. Теперь коллектив ждет более серьезное испытание в виде участника еврокубков.

Информация для ставок

  • «Рома» проиграла всего один раз в последних 12 поединках
  • Победная серия «Фиорентины» насчитывает пять матчей (с учетом серии пенальти)
  • Четыре последних игры с участием «Ромы» завершились результатом ТБ 2.5
  • Последняя очная встреча завершилась поражением «Фиорентины» (1:2)

Прогноз

Игра завсегдатаев высшего дивизиона, которые всегда ставят перед собой серьезные задачи на сезон. Оба коллектива сменили главных тренеров, которые желают с первых матчей продемонстрировать свою философию игры и набирать очки в копилку. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому рекомендуем взять ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили комбинированную ставку по хорошему коэффициенту на матч Российской Премьер-Лиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.71 1.76 2.18
Мелбет 2.55 1.54
1XBET 3.48 1.33
BetBoom 3.94 1.28 2.37 1.63 1.86 2.01
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Все комментарии
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вчера в 19:57
Футбольный клуб «Рома» (Рим) выиграет матч.
js5k7rzc8czk
js5k7rzc8czk
вчера в 12:04
Футбольный клуб Рома (Рим) одержит победу.
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