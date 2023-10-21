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«Рома» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (22.10.2023)

вчера, 13:13
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. В случае победы «Эмполи», зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.713.915.26
Лига Ставок 1.71 3.90 5.40
Pari 1.70 3.90 5.30

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Рома» после провала в стартовых турах, начала немного исправлять ситуацию и смогла выйти уже на 10 место. В активе римского клуба уже 11 очков и всего один бал отставания от «Монцы». На своем поле подопечные Жозе Моуриньо постараются достичь еще одну важную победу и подняться вверх на несколько ступенек. Два последних матча «Ромы» завершились разгромом на выезде «Кальяри» (4:1) и победой над «Серветт» в Лиге Европы (4:0).

«Монца» уже второй год подряд продолжает свои стабильные выступления в Серии А и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. Отставание от «Аталанты», идущей шестой, составляет всего один пункт, но впереди команду ждет очень сложный поединок в Риме, где даже ничейный результат нужно заслужить. В прошлом туре «Монца» крупно обыграла «Салернитану» (3:0), а ранее на выезде одолела «Сассуоло» (1:0).

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла три последних поединка с общим счетом (10:1)
  • «Монца» проиграла лишь три из десяти последних выездных поединков
  • «Рома» выиграла один из двух последних поединков с «Монцой»

Прогноз

Предполагаем, что матч между клубами будет довольно интересным и богатым на голевые моменты. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.45 1.97 1.92 1.54 2.61
Лига Ставок 2.77 1.45 1.91 1.93 1.51 2.58
Pari 1.92 1.90
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 14:32
Да, в этом сезоне против сильных команд на выезде, Монца в большинстве случаев проседала, это правда. Но справедливости ради нужно отметить, что Рома на данный момент не является эталоном стабильности и надежности, и их победы над уязвимыми оппонентами в крайних играх, не назовешь большим достоянием. К слову, в этом игровом году на территории римской команды, очки зарабатывали и Салернитана, и Дженоа, и чем в сравнении с ними хуже Монца, не совсем понятно. Поэтому, фора +1 на аутсайдера приемлема.
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