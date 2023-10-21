«Рома» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (22.10.2023)

1697883196

вчера, 13:13

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. В случае победы «Эмполи», зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Рома» после провала в стартовых турах, начала немного исправлять ситуацию и смогла выйти уже на 10 место. В активе римского клуба уже 11 очков и всего один бал отставания от «Монцы». На своем поле подопечные Жозе Моуриньо постараются достичь еще одну важную победу и подняться вверх на несколько ступенек. Два последних матча «Ромы» завершились разгромом на выезде «Кальяри» (4:1) и победой над «Серветт» в Лиге Европы (4:0).

«Монца» уже второй год подряд продолжает свои стабильные выступления в Серии А и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 баллов. Отставание от «Аталанты», идущей шестой, составляет всего один пункт, но впереди команду ждет очень сложный поединок в Риме, где даже ничейный результат нужно заслужить. В прошлом туре «Монца» крупно обыграла «Салернитану» (3:0), а ранее на выезде одолела «Сассуоло» (1:0).

Информация для ставок

«Рома» выиграла три последних поединка с общим счетом (10:1)

«Монца» проиграла лишь три из десяти последних выездных поединков

«Рома» выиграла один из двух последних поединков с «Монцой»

Прогноз

Предполагаем, что матч между клубами будет довольно интересным и богатым на голевые моменты. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.