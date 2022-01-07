«Рома» – «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (09.01.2021)

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вчера, 23:40

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 3.1 на победу «Ромы», остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.54, а победа «Ювентуса» оценивается по коэффициенту 2.3.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.85. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) стоит 1.93. Поставить на голы от обеих команд можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Рома» после нескольких побед кряду не смогла выиграть в двух последних поединках чемпионата, сначала дома у «Сампдории» (1:1), а затем на выезде у «Милана» (1:3). Подопечные Жозе Моуриньо находятся на седьмом месте в таблице и продолжают борьбу за еврокубковые места.

«Ювентус» после 20 сыгранных матчей замыкает первую пятерку и борется за медали чемпионата. Команда в прошлом туре в непростом матче смогла добыть ничью с «Наполи» (1:1), а в последнем матче прошлого года без проблем переиграла «Кальяри» (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ромы составляет четыре матча

„Ювентус“ не проигрывает шесть игр подряд (пять побед и ничья)

Две минувшие очные встречи завершились поражением „Ромы“

Семь последних поединков с участием „Ювентуса“ завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Обе команды имеют проблемы с результатом в этом сезоне, но продолжают бороться за поставленные на сезон цели. Верим, что здесь будет футбол хорошего качества, и мы обязательно увидим обмен голами. Загрузить на „обе забьют“ можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.72.