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«Росарио Сентраль» – «Эстудиантес». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (06.07.2023)

вчера, 16:37
Эстудиантес

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Эстудиантес», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Выбрать триумф хозяев можно за 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.212.922.64

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Росарио Сентраль» показывает неплохие результаты и заслуженно находится в зоне плей-офф Суперлиги Аргентины. Команда располагается на седьмом месте с 35 баллами и уступает нынешнему сопернику всего два пункта. Таким образом в случае победы, коллектив сможет подняться по турнирной таблице вверх как минимум на одну позицию. Два последних матча «Росарио Сентраль» завершились выездным поражением от «Сан-Лоренсо» (0:1) и ничьей с «Колон» (1:1).

«Эстудиантес» ушел вперед от «Росарио Сентраль» всего на две строчки и с 37 баллами занимает пятую позицию. При этом команда отстает от второго места всего на четыре пункта, что говорит о высокой плотности в турнирной таблице. Как и соперник, гости очень нуждаются в победе над прямым конкурентом, поэтому матч можно смело назвать одним из центральных в этом туре. В прошлой игре «Эстудиантес» поделил очки с «Сентраль Кордоба» (1:1), а ранее разгромил «Ориенте Петролеро» (4:0) в Южноамериканском кубке.

Информация для ставок

  • «Росарио Сентраль» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из десяти последних матчей «Эстудиантеса» завершились ничьими
  • «Эстудиантес» выиграл два из пяти последних поединков с «Росарио Сентраль»

Прогноз

«Росарио Сентраль» необходимо побеждать, чтобы обойти «Эстудиантес» в турнирной таблице. Предлагаем поверить и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.85 1.55 2.55
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:12
Абсолютно равными по своим теперешним возможностям выглядят перед данным поединком Росарио Сентраль (7-я строчка в рейтинге) и Эстудиантес Ла Плата (5-е место). Что, в принципе, доказывает и прошлая личка этих клубов, завершившаяся нейтралитетом со счетом 1:1, то есть, через тотал меньше 2.5...Попробую предположить и на этот раз не более 2-х взятий ворот за нормальный коэффициент!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:55
Гости тоже не "подарок", поэтому 1Х.
Гость
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