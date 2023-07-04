«Росарио Сентраль» – «Эстудиантес». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (06.07.2023)

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вчера, 16:37

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом в матче принято считать «Эстудиантес», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Выбрать триумф хозяев можно за 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Росарио Сентраль» показывает неплохие результаты и заслуженно находится в зоне плей-офф Суперлиги Аргентины. Команда располагается на седьмом месте с 35 баллами и уступает нынешнему сопернику всего два пункта. Таким образом в случае победы, коллектив сможет подняться по турнирной таблице вверх как минимум на одну позицию. Два последних матча «Росарио Сентраль» завершились выездным поражением от «Сан-Лоренсо» (0:1) и ничьей с «Колон» (1:1).

«Эстудиантес» ушел вперед от «Росарио Сентраль» всего на две строчки и с 37 баллами занимает пятую позицию. При этом команда отстает от второго места всего на четыре пункта, что говорит о высокой плотности в турнирной таблице. Как и соперник, гости очень нуждаются в победе над прямым конкурентом, поэтому матч можно смело назвать одним из центральных в этом туре. В прошлой игре «Эстудиантес» поделил очки с «Сентраль Кордоба» (1:1), а ранее разгромил «Ориенте Петролеро» (4:0) в Южноамериканском кубке.

Информация для ставок

«Росарио Сентраль» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из десяти последних матчей «Эстудиантеса» завершились ничьими

«Эстудиантес» выиграл два из пяти последних поединков с «Росарио Сентраль»

Прогноз

«Росарио Сентраль» необходимо побеждать, чтобы обойти «Эстудиантес» в турнирной таблице. Предлагаем поверить и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.9.