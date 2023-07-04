«Росарио Сентраль» – «Эстудиантес». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (06.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом в матче принято считать «Эстудиантес», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. Выбрать триумф хозяев можно за 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.9.
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Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Росарио Сентраль» показывает неплохие результаты и заслуженно находится в зоне плей-офф Суперлиги Аргентины. Команда располагается на седьмом месте с 35 баллами и уступает нынешнему сопернику всего два пункта. Таким образом в случае победы, коллектив сможет подняться по турнирной таблице вверх как минимум на одну позицию. Два последних матча «Росарио Сентраль» завершились выездным поражением от «Сан-Лоренсо» (0:1) и ничьей с «Колон» (1:1).
«Эстудиантес» ушел вперед от «Росарио Сентраль» всего на две строчки и с 37 баллами занимает пятую позицию. При этом команда отстает от второго места всего на четыре пункта, что говорит о высокой плотности в турнирной таблице. Как и соперник, гости очень нуждаются в победе над прямым конкурентом, поэтому матч можно смело назвать одним из центральных в этом туре. В прошлой игре «Эстудиантес» поделил очки с «Сентраль Кордоба» (1:1), а ранее разгромил «Ориенте Петролеро» (4:0) в Южноамериканском кубке.
Информация для ставок
- «Росарио Сентраль» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять из десяти последних матчей «Эстудиантеса» завершились ничьими
- «Эстудиантес» выиграл два из пяти последних поединков с «Росарио Сентраль»
Прогноз
«Росарио Сентраль» необходимо побеждать, чтобы обойти «Эстудиантес» в турнирной таблице. Предлагаем поверить и сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.9.