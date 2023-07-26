«Ростов» — «Рубин». Прогноз на матч кубка России (26.07.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.5.
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сегодня, 20:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Ростов» смог переломить ход первого тура РПЛ и выиграл у «Факела» (2:1), набрав первые три очка. Тем не менее, в кубке России подопечных Валерия Карпина ждет вернувшийся из ФНЛ «Рубин», который мотивирован всем доказать, что его вылет из элитного дивизиона был лишь случайностью. Букмекеры отдают хозяевам небольшое преимущество в котировках, но им придется доказать это на футбольном поле. В прошлой товарищеской встрече «Ростов» проиграл тому же «Факелу» (0:1).
«Рубин» ярко ворвался в РПЛ после года отсутствия и чуть не обыграл на выезде «Локомотив» (2:2). Казанский клуб не стоит рассматривать как новичка РПЛ, ведь он может создать проблемы любому сопернику. Гостей устроит любой результат на выезде с «Ростовом» кроме поражения. Таким образом, матч будет очень напряженным и непредсказуемым. В товарищеской игре «Рубин» обыграл «Крылья Советов» (2:1).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
- «Рубин» не проигрывает на выезде уже 16 матчей подряд во всех турнирах
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Ростов» выиграл три матча у «Рубина» при одном поражении
Прогноз
Обе команды умеют атаковать и существует большая вероятность, что они смогут обменяться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.