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«Ростов» — «Рубин». Прогноз на матч кубка России (26.07.2023)

сегодня, 10:31
Рубин (Казань)

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.603.472.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Ростов» смог переломить ход первого тура РПЛ и выиграл у «Факела» (2:1), набрав первые три очка. Тем не менее, в кубке России подопечных Валерия Карпина ждет вернувшийся из ФНЛ «Рубин», который мотивирован всем доказать, что его вылет из элитного дивизиона был лишь случайностью. Букмекеры отдают хозяевам небольшое преимущество в котировках, но им придется доказать это на футбольном поле. В прошлой товарищеской встрече «Ростов» проиграл тому же «Факелу» (0:1).

«Рубин» ярко ворвался в РПЛ после года отсутствия и чуть не обыграл на выезде «Локомотив» (2:2). Казанский клуб не стоит рассматривать как новичка РПЛ, ведь он может создать проблемы любому сопернику. Гостей устроит любой результат на выезде с «Ростовом» кроме поражения. Таким образом, матч будет очень напряженным и непредсказуемым. В товарищеской игре «Рубин» обыграл «Крылья Советов» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ростов» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
  • «Рубин» не проигрывает на выезде уже 16 матчей подряд во всех турнирах
  • Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ростов» выиграл три матча у «Рубина» при одном поражении

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и существует большая вероятность, что они смогут обменяться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.50 1.84 2.01 1.45 2.79
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:18
Рубин ох не прост , думаю ничья в основное время. Х.
Гость
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