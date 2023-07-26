«Ростов» — «Рубин». Прогноз на матч кубка России (26.07.2023)

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сегодня, 10:31

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Ростов» смог переломить ход первого тура РПЛ и выиграл у «Факела» (2:1), набрав первые три очка. Тем не менее, в кубке России подопечных Валерия Карпина ждет вернувшийся из ФНЛ «Рубин», который мотивирован всем доказать, что его вылет из элитного дивизиона был лишь случайностью. Букмекеры отдают хозяевам небольшое преимущество в котировках, но им придется доказать это на футбольном поле. В прошлой товарищеской встрече «Ростов» проиграл тому же «Факелу» (0:1).

«Рубин» ярко ворвался в РПЛ после года отсутствия и чуть не обыграл на выезде «Локомотив» (2:2). Казанский клуб не стоит рассматривать как новичка РПЛ , ведь он может создать проблемы любому сопернику. Гостей устроит любой результат на выезде с «Ростовом» кроме поражения. Таким образом, матч будет очень напряженным и непредсказуемым. В товарищеской игре «Рубин» обыграл «Крылья Советов» (2:1).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах

«Рубин» не проигрывает на выезде уже 16 матчей подряд во всех турнирах

Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ростов» выиграл три матча у «Рубина» при одном поражении

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и существует большая вероятность, что они смогут обменяться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.