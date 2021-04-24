«Рубин» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2021)

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вчера, 08:09

«Рубин» дома сыграет против «Краснодара» в рамках 27-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают минимальное предпочтение «Краснодару». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Победа «Рубина» оценивается в 2.9. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.4.

Форма команд

«Рубин» находится в отличной форме и проводит очень удачный сезон. Команда Леонида Слуцкого набрала 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе «Рубина» 14 побед, 4 ничьи и 8 поражений. Клуб забил 35 голов и пропустил 29 мячей. Практически все последние матчи «Рубина» заканчиваются победой казанской команды.

«Краснодар» набрал 35 очков и находится на 11-й строчке чемпионата. В активе клуба 10 побед, 5 ничьих и 11 поражений. В этом сезоне «быки» забили 46 голов и пропустили 38 мячей. Краснодарский клуб пока не может выбраться из кризиса, одержав 1 победу в 7 последних турах.

Информация для ставок

«Рубин» забил семь мячей в последних пяти играх

«Краснодар» не побеждает четыре тура подряд

«Рубин» выиграл три последних матча в РПЛ

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.9, а также поставить на то, что победит «Рубин» плюс ТМ 3.5, по коэффициенту 3.5.

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