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«Рубин» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2021)

вчера, 08:09

«Рубин» дома сыграет против «Краснодара» в рамках 27-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.863.482.56
Лига Ставок 2.65 3.40 2.70
Фонбет 2.65 3.40 2.65
Мелбет 2.72 3.42 2.81
BetBoom 2.65 3.46 2.73

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают минимальное предпочтение «Краснодару». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Победа «Рубина» оценивается в 2.9. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.4.

Форма команд

«Рубин» находится в отличной форме и проводит очень удачный сезон. Команда Леонида Слуцкого набрала 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе «Рубина» 14 побед, 4 ничьи и 8 поражений. Клуб забил 35 голов и пропустил 29 мячей. Практически все последние матчи «Рубина» заканчиваются победой казанской команды.

«Краснодар» набрал 35 очков и находится на 11-й строчке чемпионата. В активе клуба 10 побед, 5 ничьих и 11 поражений. В этом сезоне «быки» забили 46 голов и пропустили 38 мячей. Краснодарский клуб пока не может выбраться из кризиса, одержав 1 победу в 7 последних турах.

Информация для ставок

  • «Рубин» забил семь мячей в последних пяти играх
  • «Краснодар» не побеждает четыре тура подряд
  • «Рубин» выиграл три последних матча в РПЛ

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.9, а также поставить на то, что победит «Рубин» плюс ТМ 3.5, по коэффициенту 3.5.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч испанской Сегунды «Эспаньол» — «Лас-Пальмас».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.60 1.74 2.18
Лига Ставок 2.65 1.49 1.84 1.98 1.46 2.75
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 2.40 1.57 1.81 2.16 1.39 3.00
BetBoom 2.54 1.55 1.80 2.07 1.44 2.90
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Ванечка
Ванечка
вчера в 08:13
Рубин не проиграет
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