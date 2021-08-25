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«Рух» Брест – «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч чемпионата Беларуси (27.08.2021)

вчера, 20:50

В стартовом матче 21-го тура белорусской Высшей лиги «Рух» в Бресте на домашней арене сыграет против «Шахтера» из Солигорска. Предлагаем прогноз и обзор коэффициентов букмекерских контор на матч, который состоится 27 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.463.262.20
Мелбет 3.50 3.42 2.28
1XBET 3.50 3.42 2.28

Ставки букмекеров

В предстоящей игре небольшие симпатии букмекеров на стороне гостей. Компания Мелбет принимает ставки на победу «Руха» по коэффициенту 3.46, ничья – 3.38, а победа «Шахтера» котируется в 2.26.

В линии букмекера также доступны такие предложения по ставкам на результативность грядущего поединка: ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.33.

Форма команд

«Рух» очень успешно проводит текущий розыгрыш Высшей лиги, претендуя не место в призовой тройке. К очередному туру чемпионата клуб из Бреста подходит на третьем месте с такими результатами: 11 побед, семь ничьих и лишь два поражения.

21 августа футболисты «Руха» неожиданно не смогли победить в гостях «Сморгонь» (1:1), тем самым оборвав серию из трех побед кряду в чемпионате.

«Шахтер» удерживает позицию лидера в турнирной таблице Высшей лиги. «Горняки» в текущем сезоне чемпионата идут без поражений – 15 побед и две ничьи. Ближайшего конкурента БАТЭ коллектив из Солигорска опережает на два очка, но имеет три игры в запасе. В предыдущем туре чемпионата «Шахтер» без особых проблем победил в гостях «Славию» (4:0).

Информация для ставок

  • «Рух» выиграл 8 прошлых домашних матчей в чемпионате, пропустив всего два гола
  • «Шахтер» не проигрывал в гостевых поединках этого сезона Высшей лиги – семь побед и одна ничья
  • В 3 очных противостояниях соперников проходила ставка на ОБЗ

Прогноз

«Рух» — одна из самых успешных домашних команд чемпионата Беларуси. Учитывая, как хозяева мощно выступают на своем поле, «Шахтер» наверняка столкнется с проблемами в предстоящей игре. При этом, обе команды стабильно забивают, поэтому ставка на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.96 в БК Мелбет выглядит весьма перспективно.

Ранее букмекеры предложили свой прогноз на другой матч чемпионата Беларуси.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.65 1.68 2.20
Мелбет 1.70 2.33
1XBET 1.70 2.33
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shlomo
shlomo
вчера в 20:55
Напряжная будет игра.....
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