«Рух» Брест – «Шахтер» Солигорск: прогноз на матч чемпионата Беларуси (27.08.2021)

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вчера, 20:50

В стартовом матче 21-го тура белорусской Высшей лиги «Рух» в Бресте на домашней арене сыграет против «Шахтера» из Солигорска. Предлагаем прогноз и обзор коэффициентов букмекерских контор на матч, который состоится 27 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

В предстоящей игре небольшие симпатии букмекеров на стороне гостей. Компания Мелбет принимает ставки на победу «Руха» по коэффициенту 3.46, ничья – 3.38, а победа «Шахтера» котируется в 2.26.

В линии букмекера также доступны такие предложения по ставкам на результативность грядущего поединка: ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.33.

Форма команд

«Рух» очень успешно проводит текущий розыгрыш Высшей лиги, претендуя не место в призовой тройке. К очередному туру чемпионата клуб из Бреста подходит на третьем месте с такими результатами: 11 побед, семь ничьих и лишь два поражения.

21 августа футболисты «Руха» неожиданно не смогли победить в гостях «Сморгонь» (1:1), тем самым оборвав серию из трех побед кряду в чемпионате.

«Шахтер» удерживает позицию лидера в турнирной таблице Высшей лиги. «Горняки» в текущем сезоне чемпионата идут без поражений – 15 побед и две ничьи. Ближайшего конкурента БАТЭ коллектив из Солигорска опережает на два очка, но имеет три игры в запасе. В предыдущем туре чемпионата «Шахтер» без особых проблем победил в гостях «Славию» (4:0).

Информация для ставок

«Рух» выиграл 8 прошлых домашних матчей в чемпионате, пропустив всего два гола

«Шахтер» не проигрывал в гостевых поединках этого сезона Высшей лиги – семь побед и одна ничья

В 3 очных противостояниях соперников проходила ставка на ОБЗ

Прогноз

«Рух» — одна из самых успешных домашних команд чемпионата Беларуси. Учитывая, как хозяева мощно выступают на своем поле, «Шахтер» наверняка столкнется с проблемами в предстоящей игре. При этом, обе команды стабильно забивают, поэтому ставка на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.96 в БК Мелбет выглядит весьма перспективно.

Ранее букмекеры предложили свой прогноз на другой матч чемпионата Беларуси.