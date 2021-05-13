«Румилли» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (13.05.2021)

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сегодня, 06:11

«Монако» сыграет в гостях с «Румилли» в полуфинальном матче Кубка Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Монако» очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.2. Ничейный исход оценивается в 7.8. Победа «Румилли» представлена коэффициентом 19.00.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.63. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.42.

Форма команд

«Румилли» добрался до полуфинала Кубка Франции, не встречавшись по ходу турнира с представителями Лиги 1. В предыдущем раунде команда победила дома «Тулузу» (2:0), а до этого разгромила «Ле-Пю» (4:0). «Румилли» представляет четвертый дивизион французского чемпионата

«Монако» получил путевку в полуфинал Кубка за счет гостевой победы над «Лионом» (2:0), Также монегаски выбили из турнира «Метц» в серии пенальти и «Ниццу» (2:0). В последней игре чемпионата Франции подопечные Нико Ковача победили в гостях «Реймс» (1:0).

Информация для ставок

«Монако» выиграл 10 из 15 последних матчей по всех турнирах

6 прошлых гостевых побед «Монако» оформил с «сухим» счетом

Прогноз

В этом матче встречаются соперники из разных весовых категорий. «Румилли» явно уступает в классе «Монако», и с командами подобного уровня в этом сезоне хозяева поля еще не встречались. Предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (-1,5) по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.