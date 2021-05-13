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«Румилли» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (13.05.2021)

сегодня, 06:11

«Монако» сыграет в гостях с «Румилли» в полуфинальном матче Кубка Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Монако» очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.2. Ничейный исход оценивается в 7.8. Победа «Румилли» представлена коэффициентом 19.00.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.63. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.42.

Форма команд

«Румилли» добрался до полуфинала Кубка Франции, не встречавшись по ходу турнира с представителями Лиги 1. В предыдущем раунде команда победила дома «Тулузу» (2:0), а до этого разгромила «Ле-Пю» (4:0). «Румилли» представляет четвертый дивизион французского чемпионата

«Монако» получил путевку в полуфинал Кубка за счет гостевой победы над «Лионом» (2:0), Также монегаски выбили из турнира «Метц» в серии пенальти и «Ниццу» (2:0). В последней игре чемпионата Франции подопечные Нико Ковача победили в гостях «Реймс» (1:0).

Информация для ставок

  • «Монако» выиграл 10 из 15 последних матчей по всех турнирах
  • 6 прошлых гостевых побед «Монако» оформил с «сухим» счетом

Прогноз

В этом матче встречаются соперники из разных весовых категорий. «Румилли» явно уступает в классе «Монако», и с командами подобного уровня в этом сезоне хозяева поля еще не встречались. Предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (-1,5) по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.41 1.57 1.91 1.89
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:19
Победа гостей
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