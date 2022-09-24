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Румыния – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч Лиги Наций (26.09.2022)

вчера, 11:58
Румыния

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.02. Поверить в успех Боснии и Герцеговины можно по 3.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.24 3.25 3.50
Мелбет 2.19 3.32 3.32
1XBET 2.19 3.32 3.32

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Сборная Румынии остается на последнем месте в группе с набранными четырьмя баллами и отстает от ближайшего преследователя на один пункт. Чтобы сохранить место в дивизионе B коллективу необходимо обыгрывать победителя группы и надеяться на осечку Финляндии. В двух последних матчах Румыния сыграла вничью с Финляндией (1:1) и поражением Черногории (0:3).

Босния и Герцеговина досрочно заняла первое место в группе, набрав 11 очков и опережая ближайшего соперника на четыре пункта, что за один тур отыграть невозможно. Коллектив может быть доволен собой и заключительный матч сыграть в свое удовольствие, поэтому есть вероятность увидеть некоторых игроков резерва. В прошлом туре сборная Боснии и Герцеговины минимально обыграла Черногорию (1:0), а ранее оказалась сильнее Финляндии (3:2).

Информация для ставок

  • Босния и Герцеговина не проигрывает уже шесть матчей подряд
  • Румыния выиграла всего один матч из семи последних во всех турнирах
  • Сборная Румынии выиграла три из пяти последних матчей с Боснией и Герцеговиной
  • Четыре из пяти последних встреч сборных между собой завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Румыния на своем поле постарается взять три очка и остаться в борьбе за третье место, которое не даст ей покинуть дивизион B. Сделать ставку на победу хозяев можно сделать по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.12 1.70 1.61 2.28
Мелбет 1.70 2.22
1XBET 1.70 2.22
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:11
Хозяева не проиграют!
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:05
Игра на три результата
Гость
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