«Русенборг» — «Хаугесунд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (30.06.2021)

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вчера, 07:03

В 10-м туре чемпионата Норвегии «Русенборг» примет на своем поле «Хаугесунд». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Русенборг» явным фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.64. Победа «Хаугесунда» оценивается в 5.05. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 4.14.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.74 на ТБ 2.5 и 2.21 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Русенборг» показал провальные результаты в последних играх чемпионата Норвегии. Команда потерпела три поражения подряд, которые откинули ее на шестую строчку в турнирной таблице. Неудачными для «Русенборга» оказались матчи против «Стремсгодсета» (1:2), «Сарпсборга» (0:1) и «Лиллестрема» (0:2). Прежде команда поочередно победила «Сандефьорд» (2:1) и «Стабек» (4:2).

«Хаугесунд», напротив, отлично провел последние поединки в Высшей лиге. Команде удалось оформить победы в матчах с «Кристиансундом» (3:0) и «Бранном» (1:0). Также стоит отметить, что «Хаугесунд» провёл на 3 матча меньше «Русенборга», но отстаёт от хозяев предстоящей встречи только на 3 очка.

Информация для ставок

«Русенборг» выиграл 3 из 5 прошлых домашних матчей с «Хаугесундом»

В 4 из 5 предыдущих домашних матчей «Русенборга» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Хаугесунд» не побеждал в 3 последних гостевых играх чемпионата – два поражения и одна ничья

Прогноз

У «Русенборга» наступил кризис, из которого команда попытается выйти в предстоящей встрече. «Хаугесунд» лучшие результаты показывает в домашних поединках, тогда как последние гостевые матчи команда провела неудачно. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Русенборга» по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 2.26 в матче «Флуминенсе» — «Атлетико Паранаэнсе».