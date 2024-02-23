«Салернитана» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (24.02.2024)

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вчера, 20:53

Ставки букмекеров

«Монца» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.5. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок за 3, в то время как ничья стоит 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.1. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.75.

Форма команд

«Салернитана» проиграла практически все последние матчи и стремится к понижению в классе по окончанию сезона. Об этом говорит последнее место команды и 13 набранных баллов в Серии А. Коллектив отстает от ближайшего соперника уже на шесть очков и каких-либо изменений к лучшему не видно даже на горизонте. Два последних матча «Салернитана» разгромно проиграла «Интеру» (0:4) и уступила «Эмполи» (1:3).

«Монца» показывает средние результаты, но очень далека от зоны вылета, ведь в ее активе уже 33 пункта. Это позволяет клубу занимать 11 место и быть крепким середняком Серии А. В игре с «Салернитаной» даже на выезде букмекеры отдают предпочтение именно гостям, а те уже попытаются его оправдать на футбольном поле. В прошлом туре «Монца» довольно неожиданно обыграла «Милан» (4:2), а ранее не смогла дожать «Верону» (0:0).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных поединков «Монцы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Монца» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Салернитаны» при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что гости будут успешнее в этой встрече, что подтверждает статистика личных встреч за последнее время. Предлагаем сделать ставку на успех «Монцы» по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.