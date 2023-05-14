«Сампдория» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (15.05.2023)

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вчера, 21:39

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Эмполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа «Сампдории» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88 Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Сампдория» уже смирилась с вылетов в Серию B, что стало большим ударом для болельщиков. Команда занимает последнее место в турнирной таблице с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов. В поединке с «Эмполи» хозяева могут постараться реабилитироваться победой хотя бы частично. В прошлом туре «Сампдория» проиграла на своем поле «Торино» (0:2), а позже с тем же счетом уступила «Удинезе» (0:2).

«Эмполи» в последних матчах набирал очки и смог отдалиться от зоны вылета, практически решив вопрос с сохранением месте в Серии А. Сейчас клуб имеет в своем активе 38 баллов, что позволяет им занимать 14 место, опережая «Салернитану» лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре чемпионата Италии «Эмполи» обыграл эту же «Салернитану» (2:1), а ранее одолел и «Болонью» (3:1).

Информация для ставок

«Сампдория» выиграла всего один матч из десяти последних в чемпионате Италии

«Эмполи» проиграл в четырех из пяти последних поединках на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды редко радуют болельщиков результативными встречами между собой и наверняка такая ситуация не изменится и в сейчас. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.