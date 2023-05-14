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«Сампдория» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (15.05.2023)

вчера, 21:39
Эмполи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Эмполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа «Сампдории» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.45

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.363.522.24
Pari 3.30 3.45 2.20

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.88 Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Сампдория» уже смирилась с вылетов в Серию B, что стало большим ударом для болельщиков. Команда занимает последнее место в турнирной таблице с 17 баллами и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов. В поединке с «Эмполи» хозяева могут постараться реабилитироваться победой хотя бы частично. В прошлом туре «Сампдория» проиграла на своем поле «Торино» (0:2), а позже с тем же счетом уступила «Удинезе» (0:2).

«Эмполи» в последних матчах набирал очки и смог отдалиться от зоны вылета, практически решив вопрос с сохранением месте в Серии А. Сейчас клуб имеет в своем активе 38 баллов, что позволяет им занимать 14 место, опережая «Салернитану» лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре чемпионата Италии «Эмполи» обыграл эту же «Салернитану» (2:1), а ранее одолел и «Болонью» (3:1).

Информация для ставок

  • «Сампдория» выиграла всего один матч из десяти последних в чемпионате Италии
  • «Эмполи» проиграл в четырех из пяти последних поединках на выезде
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды редко радуют болельщиков результативными встречами между собой и наверняка такая ситуация не изменится и в сейчас. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.49 1.92 1.97 1.50 2.72
Pari 1.88 1.95
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:41, ред.
Где то так!)
Gahi
Gahi
вчера в 22:59
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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