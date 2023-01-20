«Сампдория» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (22.01.2023)

1674242413

вчера, 22:20

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагает коэффициент на их победу – 2.1. Поверить в успех «Сампдории» в этом матче можно по коэффициенту 3.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.12. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.72.

Форма команд

«Сампдория» продолжает испытывать проблемы с результатами, но местам показывает весьма достойную игру. Перед стартом очередного тура Серии А команда смогла набрать только девять очков и идет на предпоследнем месте в таблице, что не устраивает болельщиков. В прошлом туре «Сампдория» уступила на выезде «Эмполи» (0:1), а ранее проиграла на выезде «Фиорентине» в кубке страны (0:1).

«Удинезе» продолжает катиться вниз и от победного марша команды на старте сезона в памяти болельщиков уже мало что осталось. Сейчас клуб занимает восьмое место с 25 баллами, а отрыв от ближайшего соперника составляет целых девять очков. В прошлом туре «Удинезе» проиграл на своем поле «Болонье» (1:2), а ранее минимально уступил «Ювентусу» (0:1).

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла три последних матча во всех турнирах

«Удинезе» выиграл только одну встречу из шести последних на выезде

«Сампдория» выиграла шесть из десяти поединков с «Удинезе» при всего трех поражениях

Пять из шести матчей за последнее время между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды находятся в сложной турнирной ситуации, поэтому рисковать в этом поединке не станут. Предполагаем, что матч будет малозрелищным и без большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.