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«Сампдория» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (22.01.2023)

вчера, 22:20
Удинезе

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагает коэффициент на их победу – 2.1. Поверить в успех «Сампдории» в этом матче можно по коэффициенту 3.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.793.362.17
1XBET 3.72 3.48 2.17

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.12. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.72.

Форма команд

«Сампдория» продолжает испытывать проблемы с результатами, но местам показывает весьма достойную игру. Перед стартом очередного тура Серии А команда смогла набрать только девять очков и идет на предпоследнем месте в таблице, что не устраивает болельщиков. В прошлом туре «Сампдория» уступила на выезде «Эмполи» (0:1), а ранее проиграла на выезде «Фиорентине» в кубке страны (0:1).

«Удинезе» продолжает катиться вниз и от победного марша команды на старте сезона в памяти болельщиков уже мало что осталось. Сейчас клуб занимает восьмое место с 25 баллами, а отрыв от ближайшего соперника составляет целых девять очков. В прошлом туре «Удинезе» проиграл на своем поле «Болонье» (1:2), а ранее минимально уступил «Ювентусу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Сампдория» проиграла три последних матча во всех турнирах
  • «Удинезе» выиграл только одну встречу из шести последних на выезде
  • «Сампдория» выиграла шесть из десяти поединков с «Удинезе» при всего трех поражениях
  • Пять из шести матчей за последнее время между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды находятся в сложной турнирной ситуации, поэтому рисковать в этом поединке не станут. Предполагаем, что матч будет малозрелищным и без большого количества мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.65 1.73 2.22 1.38 3.24
1XBET 1.77 2.23
Все комментарии
dikalot
dikalot
сегодня в 00:20
Удинезе скорее победит чем проиграет.
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