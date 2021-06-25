«Сарпсборг 08» — «Викинг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (25.06.2021)

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вчера, 08:04

В 9-м туре чемпионата Норвегии «Викинг» отправится в гости к «Сарпсборгу». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает небольшое предпочтение «Сарпсборгу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Победа «Викинга» оценивается в 2.75. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.58.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Сарпсборг» находится на 10-й строчке турнирной таблицы с 9 баллами в активе. Команда выступает очень нестабильно. 16 июня «Сарпсборг» потерпел поражение от «Мольде» (1:4), а в минувшем туре переиграл "Русенборг"(1:0).

«Викинг» находится на 7-м месте в чемпионате с 12 набранными баллами, однако провёл на 1 матч больше «Сарпсборга». Клуб чередует победы и поражения. В последнем туре «Викинг» крупно уступил «Сандефьорду» (0:3), а до этого одержал уверенную победу над «Волеренгой» (4:1).

Информация для ставок

«Сарпсборг 08» выиграл 1 из 10 последних домашних матчей

«Викинг» потерпел три поражения в последних четырех выездных поединках

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Викинга» (2:1)

«Викинг» пропускает в 15 выездных матчах кряду

Прогноз

В этом матче силы примерно равны, нас ожидает очень интересная игра. Смеем предположить, что команды обменяются забитыми голами, поэтому рекомендуем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».