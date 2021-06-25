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«Сарпсборг 08» — «Викинг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (25.06.2021)

вчера, 08:04

В 9-м туре чемпионата Норвегии «Викинг» отправится в гости к «Сарпсборгу». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.553.442.90
Лига Ставок 1.99 3.50 3.70
Фонбет Live! 3.20 2.00 3.95
Мелбет 2.00 3.40 3.72
1XBET 2.29 3.28 3.10

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает небольшое предпочтение «Сарпсборгу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Победа «Викинга» оценивается в 2.75. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.58.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.75 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Сарпсборг» находится на 10-й строчке турнирной таблицы с 9 баллами в активе. Команда выступает очень нестабильно. 16 июня «Сарпсборг» потерпел поражение от «Мольде» (1:4), а в минувшем туре переиграл "Русенборг"(1:0).

«Викинг» находится на 7-м месте в чемпионате с 12 набранными баллами, однако провёл на 1 матч больше «Сарпсборга». Клуб чередует победы и поражения. В последнем туре «Викинг» крупно уступил «Сандефьорду» (0:3), а до этого одержал уверенную победу над «Волеренгой» (4:1).

Информация для ставок

  • «Сарпсборг 08» выиграл 1 из 10 последних домашних матчей
  • «Викинг» потерпел три поражения в последних четырех выездных поединках
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Викинга» (2:1)
  • «Викинг» пропускает в 15 выездных матчах кряду

Прогноз

В этом матче силы примерно равны, нас ожидает очень интересная игра. Смеем предположить, что команды обменяются забитыми голами, поэтому рекомендуем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.73 на победу хозяев в матче «Дандолк» — «Дерри Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.81 1.65 2.35
Лига Ставок 2.80 1.40 1.92 1.83 1.53 2.41
Мелбет 1.99 1.84
1XBET 1.83 1.97
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STVA 1
STVA 1
вчера в 09:03
Матч на три результата
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