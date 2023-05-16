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«Сассуоло» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (19.05.2023)

вчера, 14:12
Монца

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.15. На успех «Монцы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.25, в то время как ничья стоит 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.193.723.30
Pari 2.13 3.65 3.25

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.78. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.05.

Форма команд

«Сассуоло» давно обеспечил себе место в Серии А на следующий сезон и теперь может спокойно доигрывать оставшиеся матчи. Коллектив набрал 44 балла и занимает 13 место в турнирной таблице. В предстоящем матче с «Монцой» хозяева хотят победить, ведь соперник находится всего в пяти пунктах от них и успех поможет сократить расстояние между командами. Два последних матча «Сассуоло» завершились поражением от «Интера» (2:4) и ничьей с «Болоньей» (1:1).

«Монца» демонстрирует отличные результаты для новичка Серии А и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Коллектив занимает девятое место с 49 баллами и уступает «Торино» только по разнице забитых мячей. Коллектив уже может занести себе в актив нынешний сезон, а в этот конкретном поединке постарается как минимум не проиграть и продлить свою серию. В прошлом туре «Монца» обыграла на своем поле чемпиона Италии «Наполи» (2:0), а ранее поделила очки с «Торино» (1:1).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» не проигрывает уже шесть матчей подряд на своем стадионе
  • «Монца» проиграла всего один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что зрители увидят примерно равную игру с обоюдными шансами забить у обеих команд. Рекомендуем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.37 2.10 1.80 1.65 2.35
Pari 2.10 1.75
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:30
В этом матче скорее всего что обе команды будут стараться набрать очки в связи с чем рисковать не будут. Отсюда следует что команды не преодолеют тотал меньше 2,5 в этой игре. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:05
В первом круге команды разошлись в Монце миром 1-1. Сейчас у команд, считаю, не меньшие шансы, а куда большие снова обменяться голами, как и в первом круге. Турнирное положение на команды не давит, они играют в довольно хорошем атакующем ключе, тем более Сассуоло дома часто устраивает фейерверки из голов и моментов. Монца же опасна в своем нынешнем состоянии почти для любого оппонента. С хорошим на то КФ жду здесь обмена голов и если реализация моментов не подведет, то эта ставка может пройти довольно быстро.
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