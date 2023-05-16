«Сассуоло» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (19.05.2023)

Ставки букмекеров
«Сассуоло» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.15. На успех «Монцы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.25, в то время как ничья стоит 3.6.
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19 мая 2023, 21:45
пятница
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.78. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.05.
Форма команд
«Сассуоло» давно обеспечил себе место в Серии А на следующий сезон и теперь может спокойно доигрывать оставшиеся матчи. Коллектив набрал 44 балла и занимает 13 место в турнирной таблице. В предстоящем матче с «Монцой» хозяева хотят победить, ведь соперник находится всего в пяти пунктах от них и успех поможет сократить расстояние между командами. Два последних матча «Сассуоло» завершились поражением от «Интера» (2:4) и ничьей с «Болоньей» (1:1).
«Монца» демонстрирует отличные результаты для новичка Серии А и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Коллектив занимает девятое место с 49 баллами и уступает «Торино» только по разнице забитых мячей. Коллектив уже может занести себе в актив нынешний сезон, а в этот конкретном поединке постарается как минимум не проиграть и продлить свою серию. В прошлом туре «Монца» обыграла на своем поле чемпиона Италии «Наполи» (2:0), а ранее поделила очки с «Торино» (1:1).
Информация для ставок
- «Сассуоло» не проигрывает уже шесть матчей подряд на своем стадионе
- «Монца» проиграла всего один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что зрители увидят примерно равную игру с обоюдными шансами забить у обеих команд. Рекомендуем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.