«Сассуоло» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (19.05.2023)

1684235548

вчера, 14:12

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.15. На успех «Монцы» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.25, в то время как ничья стоит 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.78. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.05.

Форма команд

«Сассуоло» давно обеспечил себе место в Серии А на следующий сезон и теперь может спокойно доигрывать оставшиеся матчи. Коллектив набрал 44 балла и занимает 13 место в турнирной таблице. В предстоящем матче с «Монцой» хозяева хотят победить, ведь соперник находится всего в пяти пунктах от них и успех поможет сократить расстояние между командами. Два последних матча «Сассуоло» завершились поражением от «Интера» (2:4) и ничьей с «Болоньей» (1:1).

«Монца» демонстрирует отличные результаты для новичка Серии А и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Коллектив занимает девятое место с 49 баллами и уступает «Торино» только по разнице забитых мячей. Коллектив уже может занести себе в актив нынешний сезон, а в этот конкретном поединке постарается как минимум не проиграть и продлить свою серию. В прошлом туре «Монца» обыграла на своем поле чемпиона Италии «Наполи» (2:0), а ранее поделила очки с «Торино» (1:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» не проигрывает уже шесть матчей подряд на своем стадионе

«Монца» проиграла всего один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что зрители увидят примерно равную игру с обоюдными шансами забить у обеих команд. Рекомендуем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.