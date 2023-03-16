«Сассуоло» — «Специя». Прогноз на матч Серии А (17.03.2023)

Ставки букмекеров
«Сассуоло» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.78. На успех «Кальяри» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 4.4, в то время как ничья стоит 3.8.
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сегодня, 20:30
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.1.
Форма команд
«Сассуоло» всерьез занялся своими делами в Серии А и набрал 10 очков в пяти последних турах. Хорошие результаты позволили команде подняться на 13 место с 33 баллами и уступать ближайшему сопернику лишь по дополнительным характеристикам. В предстоящем матче со «Специей» на своем стадионе болельщики будут ждать от хозяев только победы. В прошлом туре «Сассуоло» обыграл на выезде «Рому» (4:3), а ранее одолел «Кремонезе» (3:2).
«Специя» после длительной серии матчей без побед неожиданно обыграла на своем поле «Интер», что должно было добавить команде уверенности в своих силах на будущие поединки. Коллектив занимает 17 место с 24 баллами и опережают зону вылета на пять очков, поэтому расслабляться сейчас никак нельзя. Еще одним из последних матчей для «Специи» стала ничья с «Вероной» (0:0).
Информация для ставок
- «Сассуоло» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Специя» одержала лишь две выездных победы из последних десяти
- «Сассуоло» выиграл три из шести последних матчей со «Специей»
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики, можно сделать вывод, что команды практически во всех поединках между собой не уходят с поля без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.