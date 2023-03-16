«Сассуоло» — «Специя». Прогноз на матч Серии А (17.03.2023)

1678960799

вчера, 12:59

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.78. На успех «Кальяри» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 4.4, в то время как ничья стоит 3.8.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.1.

Форма команд

«Сассуоло» всерьез занялся своими делами в Серии А и набрал 10 очков в пяти последних турах. Хорошие результаты позволили команде подняться на 13 место с 33 баллами и уступать ближайшему сопернику лишь по дополнительным характеристикам. В предстоящем матче со «Специей» на своем стадионе болельщики будут ждать от хозяев только победы. В прошлом туре «Сассуоло» обыграл на выезде «Рому» (4:3), а ранее одолел «Кремонезе» (3:2).

«Специя» после длительной серии матчей без побед неожиданно обыграла на своем поле «Интер», что должно было добавить команде уверенности в своих силах на будущие поединки. Коллектив занимает 17 место с 24 баллами и опережают зону вылета на пять очков, поэтому расслабляться сейчас никак нельзя. Еще одним из последних матчей для «Специи» стала ничья с «Вероной» (0:0).

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Специя» одержала лишь две выездных победы из последних десяти

«Сассуоло» выиграл три из шести последних матчей со «Специей»

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, можно сделать вывод, что команды практически во всех поединках между собой не уходят с поля без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.