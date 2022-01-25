Саудовская Аравия – Оман. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (27.01.2022)

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вчера, 14:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Саудовская Аравия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.39. Победа сборной Омана оценивается по 9.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.18. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.68. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

Саудовская Аравия на высоком уровне проводит квалификацию на ЧМ 2022 и уверенно лидирует в своей группе. Коллектив набрал 16 очков и является фаворитом на первое место по итогам всех сыгранных матчей. Команда опережает ближайшего соперника на четыре пункта и в случае победы в предстоящей встрече укрепит свое положение. В прошлом матче сборная Саудовской Аравии обыграла на выезде Вьетнам (1:0), а ранее сыграла вничью с Австралией (0:0).

Оман находится в сложно ситуации и занимает четвертое место в группе. Команда Омана набрала семь очков и на четыре балла отстает от ближайшего соперника. Чтобы побороться за третье место, коллективу необходимо выигрывать оставшиеся матчи и надеяться на ошибки сборной Австралии. В прошлом матче сборная Омана проиграла на своем поле Японии (0:1), а немного ранее сыграл вничью с Китаем (1:1).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей Саудовской Аравии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Оман выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Саудовская Аравия не может выиграть у Омана на своем стадионе уже четыре матча подряд

Прогноз

Сборной Саудовской Аравии осталось совсем немного, чтобы гарантировать себе первое место в группе. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу и наберут очередные три очка. Сделать ставку на победу Саудовской Аравии с форой (-1) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.