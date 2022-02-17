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«Саутгемптон» — «Эвертон». Прогноз на матч Премьер-лиги (19.02.2022)

вчера, 16:55

19 февраля 2022 года состоится поединок «Саутгемптон — Эвертон». Игра пройдет на домашнем стадионе «Саутгемптона» в рамках очередного тура Премьер-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Туманного Альбиона.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.683.63
Фонбет 2.05 3.55 3.55
Мелбет 2.11 3.68 3.70
1XBET 2.11 3.68 3.70
BetBoom 2.11 3.58 3.58

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Саутгемптон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.03. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа гостей в 3.55. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.62.

Форма команд

«Саутгемптон» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 пунктов. У команды шесть побед, 11 ничьих и семь поражений. Коллектив забил 30 голов и пропустил 37 мячей. В последних встречах «святые» не могут порадовать хорошей игрой, но активно набирают драгоценные баллы — ничья с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 и с «Манчестер Сити» 1:1, а также победа над «Тоттенхэмом» 2:3.

«Эвертон» в нынешнем сезоне идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 пункта. Команда выиграла шесть поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в 12 встречах. «Ириски» забили 28 голов и пропустили 38 мячей. В последних встречах «Эвертон» выглядит неплохо, с результатами пока не все так хорошо — победа над «Лидсом» со счетом 3:0, а также поражение от «Ньюкасла Юнайтед» 3:1 и от «Астон Виллы» 0:1.

Информация для ставок

  • «Эвертон» выиграл два матча из последних пяти
  • «Саутгемптон» не проигрывает четыре матча подряд
  • У «Эвертона» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Эвертона» по коэффициенту 1.80. «Саутгемптон» выглядит фаворитом в этом матче, но не исключено, что клуб в очередной раз может сыграть вничью или проиграть, так как «Эвертон» набирает обороты.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.25 1.38 2.14 1.78 1.66 2.35
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.13 1.83
1XBET 2.13 1.83
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:06
Хозяева не проиграют
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