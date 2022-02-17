«Саутгемптон» — «Эвертон». Прогноз на матч Премьер-лиги (19.02.2022)

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вчера, 16:55

19 февраля 2022 года состоится поединок «Саутгемптон — Эвертон». Игра пройдет на домашнем стадионе «Саутгемптона» в рамках очередного тура Премьер-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Туманного Альбиона.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Саутгемптон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.03. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа гостей в 3.55. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.62.

Форма команд

«Саутгемптон» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 пунктов. У команды шесть побед, 11 ничьих и семь поражений. Коллектив забил 30 голов и пропустил 37 мячей. В последних встречах «святые» не могут порадовать хорошей игрой, но активно набирают драгоценные баллы — ничья с «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1 и с «Манчестер Сити» 1:1, а также победа над «Тоттенхэмом» 2:3.

«Эвертон» в нынешнем сезоне идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 пункта. Команда выиграла шесть поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в 12 встречах. «Ириски» забили 28 голов и пропустили 38 мячей. В последних встречах «Эвертон» выглядит неплохо, с результатами пока не все так хорошо — победа над «Лидсом» со счетом 3:0, а также поражение от «Ньюкасла Юнайтед» 3:1 и от «Астон Виллы» 0:1.

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл два матча из последних пяти

«Саутгемптон» не проигрывает четыре матча подряд

У «Эвертона» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Эвертона» по коэффициенту 1.80. «Саутгемптон» выглядит фаворитом в этом матче, но не исключено, что клуб в очередной раз может сыграть вничью или проиграть, так как «Эвертон» набирает обороты.