«Сельта» — «Жирона». Прогноз на матч Ла Лиги (28.01.2024)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
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завтра, 16:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Сельта» показывает результаты ниже среднего в этом сезоне и даже может очутиться в зоне вылета. Сейчас команда из Виго идет на 16 месте с 17 баллами и всего на два пункта опережает «Кадис», который располагается на 18 месте. В матче с лидером Ла Лиги хозяевам важно забить первыми, иначе отыграться будет очень тяжело. Два последних своих матча «Сельта» проиграла «Реалу» Сосьедад в чемпионате (0:1) и кубке страны (1:2).
«Жирона» вылетела из кубка Испании на днях от «Мальорки» (2:3), однако коллектив сейчас сосредоточен на чемпионате. Команда пока что лидирует в нем с 52 баллами, но опережает «Реал» всего на один пункт, при этом сыграв на одну игру больше. Осечка в матче с «Сельтой» практически гарантированно выведет «сливочных» вперед. В последнем туре Ла Лиги «Жирона» разгромила «Севилью» (5:1).
Информация для ставок
- «Сельта» выиграла пять матчей из десяти последних
- «Жирона» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках
- Три последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Жирона» вряд ли будет иметь подавляющее преимущество, но будет стараться играть первым номером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по хорошему коэффициенту 2.45.