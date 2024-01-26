«Сельта» — «Жирона». Прогноз на матч Ла Лиги (28.01.2024)

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вчера, 13:02

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сельта» показывает результаты ниже среднего в этом сезоне и даже может очутиться в зоне вылета. Сейчас команда из Виго идет на 16 месте с 17 баллами и всего на два пункта опережает «Кадис», который располагается на 18 месте. В матче с лидером Ла Лиги хозяевам важно забить первыми, иначе отыграться будет очень тяжело. Два последних своих матча «Сельта» проиграла «Реалу» Сосьедад в чемпионате (0:1) и кубке страны (1:2).

«Жирона» вылетела из кубка Испании на днях от «Мальорки» (2:3), однако коллектив сейчас сосредоточен на чемпионате. Команда пока что лидирует в нем с 52 баллами, но опережает «Реал» всего на один пункт, при этом сыграв на одну игру больше. Осечка в матче с «Сельтой» практически гарантированно выведет «сливочных» вперед. В последнем туре Ла Лиги «Жирона» разгромила «Севилью» (5:1).

Информация для ставок

«Сельта» выиграла пять матчей из десяти последних

«Жирона» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Три последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Жирона» вряд ли будет иметь подавляющее преимущество, но будет стараться играть первым номером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по хорошему коэффициенту 2.45.