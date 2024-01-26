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«Сельта» — «Жирона». Прогноз на матч Ла Лиги (28.01.2024)

вчера, 13:02
Жирона

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сельта» показывает результаты ниже среднего в этом сезоне и даже может очутиться в зоне вылета. Сейчас команда из Виго идет на 16 месте с 17 баллами и всего на два пункта опережает «Кадис», который располагается на 18 месте. В матче с лидером Ла Лиги хозяевам важно забить первыми, иначе отыграться будет очень тяжело. Два последних своих матча «Сельта» проиграла «Реалу» Сосьедад в чемпионате (0:1) и кубке страны (1:2).

«Жирона» вылетела из кубка Испании на днях от «Мальорки» (2:3), однако коллектив сейчас сосредоточен на чемпионате. Команда пока что лидирует в нем с 52 баллами, но опережает «Реал» всего на один пункт, при этом сыграв на одну игру больше. Осечка в матче с «Сельтой» практически гарантированно выведет «сливочных» вперед. В последнем туре Ла Лиги «Жирона» разгромила «Севилью» (5:1).

Информация для ставок

  • «Сельта» выиграла пять матчей из десяти последних
  • «Жирона» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках
  • Три последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Жирона» вряд ли будет иметь подавляющее преимущество, но будет стараться играть первым номером. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по хорошему коэффициенту 2.45.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:50
На данный момент Жирона является чуть ли не самой открытой командой испанского чемпионата, ведь ее поединки в этом сезоне просто наполнены атакующими завершениями, и если непосредственно к цифрам, то за все 26-ть официальных встреч, Жирона и ее оппоненты обменивались голами в 18-ти случаях. И именно отталкиваясь от такой игры каталонской команды, стоит предположить ОЗ и в ее грядущем противостояние с Сельтой.
Гость
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