«Сент-Этьен» — «Анже». Прогноз на матч чемпионата Франции (11.12.2020)

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10 декабря 2020, 07:14

В стартовом матче 14-го тура Лиги встретятся «Сент-Этьен» и «Анже». Прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру представлен в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

За победу «Сент-Этьена» в предстоящем матче букмекерская контора Мелбет предлагает коэффициент 2.56. Заключить пари на гостевую победу «Анже» можно с котировкой 2.88. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.48.

По мнению букмекера, в предстоящем матче команды забьют не больше трех голов. Ставки на ТМ (2,5) можно сделать с котировкой 1.86, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Сент-Этьен» не побеждает в десяти последних матчах чемпионата Франции. В этой серии команда потерпела семь поражений и три раза сыграла вничью. В прошлом туре «зелёно-белые» разделили очки с «Дижоном» (0:0), а перед этим с «Лиллем» (1:1). Хозяева занимают пятнадцатое место в турнирной таблице, имея преимущество над зоной вылета в четыре очка.

«Анже» набрал 22 очка и находится на седьмом месте в чемпионате. 6 декабря «чёрно-белые» разобрались дома с «Лорьяном» (2:0), а перед этим отметились гостевой победой над «Лансом» (3:1). В гостях «Анже» оформил четыре победы и два раза проиграл, забив в этих матчах тринадцать мячей.

Информация для ставок

«Сент-Этьен» проиграл три из пяти прошлых домашних матча в Лиге 1

«Анже» выиграл три предыдущих выездных поединка в чемпионате Франции

В трех прошлых очных встречах команды обменивались забитыми голами

Ставка на ОБЗ прошла в трех из четырех предыдущих домашних матчей «Сент-Этьена»

«Анже» забивал и пропускал голы в трех последних выездных поединках

Прогноз

Участники этого матча сейчас решают разные задачи. «Сент-Этьен» пытается выйти из кризиса и отдалиться от зоны вылета. «Анже», в свою очередь, пытается приблизиться к группе лидеров.

Учитывая мотивацию команд, стоит ожидать от них результативных действий в атаке. За ставку на «Обе забьют» букмекерская контора Мелбет предлагает котировку 1.81.