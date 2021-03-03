«Сент-Этьен» — «Ланс». Прогноз на матч чемпионата Франции (03.03.2021)

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вчера, 03:23

«Сент-Этьен» и «Ланс» сыграют в очередном туре Лиги 1. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Ставки на победу «Сент-Этьена» БК Фонбет принимает с коэффициентом 2.85, а успех «Ланса» можно сыграть по котировке 2.69. Вероятность того, что соперники сыграют вничью, оценивается в 3.40.

Букмекеры не ожидают, что встреча окажется результативной. Исход ТМ (2,5) можно сыграть за 1.77, ТБ (2,5) – 2.22.

Форма команд

28 февраля «Сент-Этьен» играл в гостях с «Лорьяном». Этот матч «зелено-белые» проиграли со счетом 1:2, потерпев 11-е поражение в текущем розыгрыше Лиги 1. До этого у команды Клода Пюэля была беспроигрышная серия из пяти матчей. В ней были оформлены «сухие» победы над «Ниццей» (1:0), «Метцем» (1:0) и «Ренном» (2:0), а также ничейные встречи с «Нантом» (1:1) и «Реймсом» (1:1).

«Ланс» занимает шестое место в турнирной таблице, уступая идущему пятым «Метцу» по дополнительным показателям. Четыре из пяти прошлых матчей в Лиге 1 «красно-желтые» свели к ничейным исходам. В этой серии команда также отметилась домашней победой над «Дижоном» (2:1), которая стала для нее 11-й в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Информация для ставок

В пяти из шести прошлых очных встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

В трех предыдущих домашних матчах «Сент-Этьена» больше двух голов не забивалось

«Сент-Этьен» не смог победить в 10 из 11 предыдущих домашних поединков в Лиге 1

Прогноз

В домашних матчах «Сент-Этьена» отслеживается низовой тренд. На своем поле «зелено-белые» надежно обороняются, но при этом редко забивают больше гола. «Ланс», вероятнее всего, не станет играть строго на атаку в предстоящем поединке. Рекомендуем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) с коэффициентом 1.77 в БК Фонбет.